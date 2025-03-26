Instituto Ponte tem processo seletivo com 100 vagas para adolescentes

Atualmente, o Instituto Pontes atende 360 adolescentes e jovens em 12 estados do Brasil Crédito: Alexandre Bizinoto Macedo

Estão abertas as vagas para o processo seletivo do Instituto Ponte, e os interessados devem fazer as inscrições o quanto antes. Isso porque o prazo para realizar a candidatura vai até a próxima segunda-feira (31). A iniciativa tem o objetivo de ajudar a ascensão social de adolescentes e jovens através da educação. O projeto oferece 100 vagas para estudantes do 7° ano do ensino fundamental até o 2° ano do ensino médio, de todo Brasil.

Para se inscrever, é preciso se encaixar em alguns critérios. O candidato deve estudar na rede pública, ter rendimento escolar acima de 80% nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, além de estar cursando a partir do 7° ano do ensino fundamental até o 2° ano do ensino médio. Também é necessário ter renda familiar de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277) por pessoa.

O processo seletivo conta com sete etapas. Os estudantes devem realizar a inscrição on-line pelo site do Instituto . Em seguida, o candidato deverá fazer um teste on-line, uma prova objetiva, gravar um vídeo sobre alguma habilidade e uma dinâmica em grupo. Após essas etapas, o aluno vai participar de uma entrevista e precisará fazer uma comprovação socioeconômica. Por último, haverá uma aula teste.

Quem for aprovado vai contar com um programa de apoio que fornece bolsas de estudo em escolas selecionadas, curso de inglês, aulas de português, redação, matemática, desenvolvimento pessoal e hábitos de estudo no contraturno escolar. Os selecionados também receberão material didático, uniforme, alimentação, transporte e acompanhamento pedagógico e psicológico até a conclusão da faculdade.

A iniciativa também oferece, quando necessário, itens de estudo, como computadores e livros, para garantir que o estudante tenha acesso ao material necessário para melhorar ainda mais o desempenho acadêmico durante a fase escolar e acompanhamento individual. O Instituto pode acompanhar um aluno por até 12 anos, considerando o ensino fundamental até o final do ensino superior.

O Instituto Ponte é uma organização não governamental (ONG) capixaba, fundada em 2014, com o objetivo de dar suporte educacional e oportunidades para adolescentes de baixa renda e em vulnerabilidade social. Desta forma, o projeto contribui com o crescimento pessoal e acadêmico dos assistidos e, atualmente, está presente em 12 Estados brasileiros e dá suporte educacional para 360 estudantes.

Serviço