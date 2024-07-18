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Nível superior

Instituto Federal do ES prorroga inscrição de concurso para professor

O salário inicial é de R$ 4.875,18, mais acréscimo conforme a titulação; as provas objetivas serão aplicadas no dia 15 de setembro, na Grande Vitória
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jul 2024 às 09:09

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 09:09

Ifes Campus Vitória
Ifes vai ganhar reforço no quadro de professores Crédito: Fernando Madeira
As inscrições para o concurso público de professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) foram prorrogadas até o dia 4 de agosto. As demais datas do cronograma não foram afetadas. A oferta é de 49 vagas para docentes do magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em diversas especialidades. O salário inicial é de R$ 4.875,18.
O atendimento ocorre até as 23h59 no site do Ifes. As provas objetivas serão aplicadas no dia 15 de setembro, na Grande Vitória.
Sedu do ES prepara novo concurso para professores e agentes educacionais

Confira detalhes do edital

VAGAS
São 49 vagas para atuação na Educação Profissional de Nível Médio, Técnico e Tecnológico e na Educação Superior do Ifes, nas modalidades presencial e a distância.
DISCIPLINAS
  • Administração (2)
  • Agronomia (2)
  • Ambiental (1)
  • Atendimento Educacional Especializado (4)
  • Biologia (2)
  • Computação (4)
  • Ciências Contábeis (1)
  • Engenharia Agrícola (1)
  • Engenharia de Pesca (1)
  • Engenharia de Produção (1)
  • Engenharia Sanitária (1)
  • Filosofia (2)
  • Física (2)
  • Gestão (1)
  • Geografia (2)
  • História (1)
  • Logística (1)
  • Matemática (8)
  • Medicina Veterinária (3)
  • Pastagem e Forragicultura (1)
  • Pedagogia (1)
  • Sociologia (1)
  • Zootecnia (2)
  • Química (1)
  • Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (3)
CARGA HORÁRIA
O regime de trabalho será de 40 horas semanais, em tempo integral, com Dedicação Exclusiva.
REMUNERAÇÃO
O salário inicial para dedicação exclusiva é de R$ 4.875,18, mas há uma acréscimo nos ganhos, conforme a titulação do candidato:
  • Aperfeiçoamento: R$ 487,51
  • Especialização ou reconhecimento de saberes e competência: R$ 975,04
  • Mestrado: R$ 2.437,59
  • Doutorado: R$ 5.606,46
Os profissionais recebem ainda R$ 1.000 de auxílio-alimentação, além de outros benefícios.
INSCRIÇÕES
Até as 23h59 do dia 4 de agosto, no site do Ifes
TAXA
A taxa de participação é de R$ 160.
ETAPAS
Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:
  • Provas objetivas (Língua Portuguesa, Legislação Específica e Conhecimentos Específicos)
  • Desempenho Didático
  • Avaliação de Títulos e Experiências Profissionais.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
As provas serão aplicadas no dia 15 de setembro de 2024, na Grande Vitória. Os exames contarão com 50 questões em formato de múltipla escolha, com 5 opções de resposta, sendo apenas uma correta.
Já o teste de desempenho didático serão realizado no período de 14 a 25 de outubro.
VALIDADE
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério do Ifes.

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