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Nível médio

INSS publica edital de concurso público com 1.000 vagas

Salário inicial da carreira de técnico do seguro social é de R$ 5.906,79;  candidatos poderão se inscrever das 10 horas do dia 16 de setembro até as 18 horas de 3 de outubro

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 09:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 set 2022 às 09:24
Retorno do atendimento ao público no INSS.
INSS contará em breve com novos servidores Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta quinta-feira (15) o edital de abertura do concurso público com 1.000 vagas para o cargo de técnico do seguro social, que tem como exigência apenas o nível médio completo. O salário inicial da carreira é de R$ 5.905,79, para carga horária de 40 horas semanais.
O regime de contratação é o estatutário, que assegura a estabilidade do servidor público. Conforme o edital, o concurso será regionalizado. Isso quer dizer que os candidatos irão concorrer às vagas reservadas à Gerência Executiva (GEX) que for escolhida no momento da inscrição. Para o Espírito Santo, foram destinadas 11 oportunidades.
Após a conclusão do concurso, os candidatos serão lotados em qualquer Agência da Previdência Social (APS).
As inscrições poderão feitas das 10 horas do dia 16 de setembro até as 18 horas de 3 de outubro, no site do Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 85.
O concurso contará com provas objetivas   e curso de formação.  A primeira etapa está marcada para o dia 27 de novembro.

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Ao todo, a prova objetiva contará com 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. Na parte geral, serão cobradas as seguintes disciplinas:
  • Língua Portuguesa;
  • Ética no Serviço Público;
  • Noções de Direito Constitucional e Administrativo;
  • Raciocínio Lógico; e
  • Noções de Informática.
SERVIÇO
Vagas: 1.000
Requisitos: nível médio
Remuneração: R$ 5.905,79
Inscrições: de 16 de setembro a 3 de outubro, no site do Cebraspe.
Provas: 27 de novembro

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