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INSS lança edital de concurso com 500 vagas para peritos médicos

Inscrições poderão ser feitas de 23 de dezembro a 9 de janeiro, no site do Cebraspe; certame contará com provas objetiva e discursiva

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 11:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 dez 2024 às 11:48
INSS, Vitória
INSS, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Ministério da Previdência Social lançou nesta quarta-feira (18) o edital de abertura de concurso público com 500 vagas para o cargo de perito médico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Do total de oportunidades, 250 são imediatas e 250 para formação de cadastro de reserva.
A remuneração inicial do cargo é de R$ 14.166,99. já somando o salário-base e a gratificação de desempenho de atividade médico-pericial. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1 mil.
Para participar do certame, é necessário ter nível superior em Medicina e registro no conselho regional de classe. Os postos estão distribuídos por todos os Estados, além do Distrito Federal. Para o Espírito Santo, foram destinadas três oportunidades imediatas.
As inscrições poderão ser feitas de 23 de dezembro a 9 de janeiro de 2025, no site do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 120.
Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão pedir isenção do valor no período de 23 e 26 de dezembro, considerando o horário das 10h do primeiro dia até as 18h do último dia.
O concurso contará com provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 16 de fevereiro, no período da tarde, com duração de 4 horas. Os candidatos terão que responder a 120 questões, sendo 50 para conhecimentos básicos e 70 para conhecimentos específicos.

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