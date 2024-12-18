INSS lança edital de concurso com 500 vagas para peritos médicos

INSS, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O Ministério da Previdência Social lançou nesta quarta-feira (18) o edital de abertura de concurso público com 500 vagas para o cargo de perito médico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Do total de oportunidades, 250 são imediatas e 250 para formação de cadastro de reserva.

A remuneração inicial do cargo é de R$ 14.166,99. já somando o salário-base e a gratificação de desempenho de atividade médico-pericial. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1 mil.

Para participar do certame, é necessário ter nível superior em Medicina e registro no conselho regional de classe. Os postos estão distribuídos por todos os Estados, além do Distrito Federal. Para o Espírito Santo, foram destinadas três oportunidades imediatas.

As inscrições poderão ser feitas de 23 de dezembro a 9 de janeiro de 2025, no site do Cebraspe . A taxa de participação é de R$ 120.

Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão pedir isenção do valor no período de 23 e 26 de dezembro, considerando o horário das 10h do primeiro dia até as 18h do último dia.