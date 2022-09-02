INSS define organizadora de concurso com 1.000 vagas

INSS contará com novos técnicos de seguro social em breve Crédito: Divulgação

concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será organizado pelo Cebraspe. O edital de dispensa de licitação foi publicado nesta sexta-feira (2) no Diário Oficial da União. O processo seletivo vai preencher 1.000 vagas para técnico de seguro social.

Para participar do certame, o candidato deve ter o ensino médio. A remuneração inicial da carreira é de R$ 5.447,78, já considerando o auxílio-alimentação no valor de R$ 458.

O próximo passo será a assinatura do contrato entre a autarquia e a empresa. Pela portaria que autorizou o concurso, o edital de abertura das inscrições precisa ser publicado até dezembro. O INSS terá dois meses para aplicar as provas objetivas, conforme determina a portaria 6.637 de 1º de agosto.

O concurso foi autorizado pelo Ministério da Economia em junho deste ano.

O último processo seletivo da autarquia ocorreu em 2015, com uma oferta de 950 vagas, sendo 800 para técnico e 150 para analista - serviço social. A banca foi o Cespe/UnB, que hoje se chama Cebraspe, e os participantes passaram por uma prova com questões no estilo certo ou errado. Na época, foram mais de um milhão de candidatos inscritos, sendo este uns dos concursos mais concorridos do país.

ATRIBUIÇÕES

O técnico do seguro social é responsável por:

Proceder ao reconhecimento inicial, manutenção, recurso e revisão de direitos aos benefícios administrados;

Exercer atividades internas e externas ligadas ao suporte e apoio técnico especializado;