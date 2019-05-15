Inscrições para programa de estágio do ES terminam no dia 23

Programa Jovens Valores, do Os interessados em participar do, do governo do Espírito Santo , têm até o dia 23 de maio de 2019 para se inscrever. As chances são para estudantes de níveis médio, técnico e superior. A expectativa é de que sejam preenchidas mil vagas este ano.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) , o programa conta com duas mil vagas, sendo que mil desses postos já estão preenchidos. As demais oportunidades serão ofertadas este ano em decorrência do encerramento dos contratos.

O valor da bolsa será de R$ 598,95, mais vale transporte para uma carga semanal de 20 horas.

As inscrições poderão ser feitas até 23 de maio, no site www.jovensvalores.es.gov.br

As oportunidades contemplam mais de 60 cursos de formação, como Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação e outros. Os selecionados vão atuar nos órgãos do governo estadual.

A SELEÇÃO

Entre outros pontos de seleção, pelo menos duas novidades quanto aos critérios:

- Serão adotados critérios socioeconômicos - renda per capita e beneficiários de programas do Governo Federal.

- Serão priorizados estudantes residentes em bairros atendidos pelo Programa Estado Presente e jovens que cumpre ou cumpriram medida socioeducativa

CURSOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA JOVENS VALORES

1. Administração

2. Agronomia

3. Arquitetura e urbanismo

4. Arquivologia

5. Artes plásticas

6. Artes visuais

7. Biblioteconomia

8. Ciência da Computação

9. Ciências Biológicas

10. Ciências Contábeis

11. Ciências Econômicas

12. Ciências Sociais

13. Design

14. Design Gráfico

15. Direito

16. Educação Física

17. Enfermagem

18. Engenharia Ambiental

19. Engenharia Ambiental e Sanitária

20. Engenharia Civil

21. Engenharia da Computação

22. Engenharia de Produção

23. Engenharia Elétrica

24. Estatística

25. Farmácia

26. Geografia

27. Gestão da Qualidade

28. Gestão de Recursos Humanos

29. Gestão em Tecnologia da Informação

30. História

31. Informática

32. Jornalismo

33. Letras

34. Marketing

35. Medicina Veterinária

36. Música

37. Nutrição

38. Pedagogia

39. Psicologia

40. Publicidade e propaganda

41. Recursos Humanos

42. Redes de Computadores

43. Serviço Social

44. Sistemas da Informação

45. Sociologia

46. Técnico em Administração

47. Técnico em Automação Industrial

48. Técnico em Edificações

49. Técnico em eventos

50. Técnico em Geoprocessamento

51. Técnico em Informática

52. Técnico em Logística

53. Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

54. Técnico em Mecânica

55. Técnico em Meio Ambiente

56. Técnico em Multimídia

57. Técnico em Rádio e Televisão

58. Técnico em Recursos Humanos

59. Técnico em Redes de Computadores