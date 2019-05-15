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Programa Jovens Valores

Inscrições para programa de estágio do ES terminam no dia 23

São mais de mil vagas para quem quer fazer estágio em órgão do governo estadual

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 13:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 mai 2019 às 13:50
Os interessados em participar do Programa Jovens Valores, do governo do Espírito Santo, têm até o dia 23 de maio de 2019 para se inscrever. As chances são para estudantes de níveis médio, técnico e superior. A expectativa é de que sejam preenchidas mil vagas este ano.
De acordo com informações da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o programa conta com duas mil vagas, sendo que mil desses postos já estão preenchidos. As demais oportunidades serão ofertadas este ano em decorrência do encerramento dos contratos.
Vale abre 140 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,3 mil
O valor da bolsa será de R$ 598,95, mais vale transporte para uma carga semanal de 20 horas.
As inscrições poderão ser feitas até 23 de maio, no site www.jovensvalores.es.gov.br.
As oportunidades contemplam mais de 60 cursos de formação, como Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação e outros. Os selecionados vão atuar nos órgãos do governo estadual. 
A SELEÇÃO
Entre outros pontos de seleção, pelo menos duas novidades quanto aos critérios:
- Serão adotados critérios socioeconômicos - renda per capita e beneficiários de programas do Governo Federal.
- Serão priorizados estudantes residentes em bairros atendidos pelo Programa Estado Presente e jovens que cumpre ou cumpriram medida socioeducativa
> Veja mais publicações sobre Estágios
CURSOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA JOVENS VALORES
1. Administração
2. Agronomia
3. Arquitetura e urbanismo
4. Arquivologia
5. Artes plásticas
6. Artes visuais
7. Biblioteconomia
8. Ciência da Computação
9. Ciências Biológicas
10. Ciências Contábeis
11. Ciências Econômicas
12. Ciências Sociais
13. Design
14. Design Gráfico
15. Direito
16. Educação Física
17. Enfermagem
18. Engenharia Ambiental
19. Engenharia Ambiental e Sanitária
20. Engenharia Civil 
21. Engenharia da Computação
22. Engenharia de Produção
23. Engenharia Elétrica
24. Estatística
25. Farmácia
26. Geografia
27. Gestão da Qualidade
28. Gestão de Recursos Humanos
29. Gestão em Tecnologia da Informação
30. História
31. Informática
32. Jornalismo
33. Letras
34. Marketing
35. Medicina Veterinária
36. Música
37. Nutrição
38. Pedagogia
39. Psicologia
40. Publicidade e propaganda
41. Recursos Humanos
42. Redes de Computadores
43. Serviço Social
44. Sistemas da Informação
45. Sociologia
46. Técnico em Administração
47. Técnico em Automação Industrial 
48. Técnico em Edificações
49. Técnico em eventos
50. Técnico em Geoprocessamento
51. Técnico em Informática
52. Técnico em Logística
53. Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
54. Técnico em Mecânica
55. Técnico em Meio Ambiente
56. Técnico em Multimídia
57. Técnico em Rádio e Televisão
58. Técnico em Recursos Humanos
59. Técnico em Redes de Computadores
60. Técnico em Segurança do Trabalho

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