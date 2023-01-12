Inscrições para o concurso do Banestes terminam nesta sexta-feira

Agência do Banestes em Vitória Crédito: Banestes/Divulgação

Os interessados em participar do concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) devem se apressar. As inscrições para o certame terminam às 16 horas desta sexta-feira, dia 13 de janeiro. O atendimento ocorre no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 55 e R$ 75.

As vagas são voltadas para candidatos que tenham níveis médio e superior. O objetivo é formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade.

Ao todo, são três editais: Banestes, Banestes Seguros e Banestes Corretora. A remuneração para o cargo de analista econômico financeiro, analista de comunicação e assistente social é de R$ 3.960,13, enquanto que para assistente securitário e técnico bancário de R$ 3.652,05.

Os profissionais recebem ainda auxílio-refeição no valor de R$ 1.046,32; auxílio cesta alimentação de R$ 852,88; auxilio creche/auxilio babá no valor mensal de R$ 602,81; vale-transporte; participação nos lucros ou resultados e remuneração variável; e direito de participação no plano assistencial (Banescaixa) e previdenciário complementar (Fundação Banestes) e plano odontológico (Odontoprev) e possibilidade de desenvolvimento profissional.

Confira as distribuição das vagas

Banestes

Técnico bancário - nível médio e 30 horas;

Analista de comunicação - nível superior e 30 horas;

Analista econômico financeiro (gestão contábil) - nível superior e 30 horas;

Analista econômico financeiro (gestão financeira) - nível superior e 30 horas;

Analista econômico financeiro (gestão estatística) - nível superior e 30 horas;

Assistente social - nível superior e 30 horas.

Banestes Seguros

Assistente securitário - nível médio e 40 horas.

Banestes Corretora

Assistente securitário - nível médio e 40 horas.

Etapas

Todos os candidatos farão provas objetivas, marcadas para o dia 5 de março de 2023. Com caráter eliminatório e classificatório, os exames serão aplicados nas seguintes cidades: Vitória, Vila Velha, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Guarapari.

Concorrentes aos cargos de nível superior farão a prova pela manhã, de 8h às 12h, enquanto os de nível médio farão à tarde, de 15h às 19h.

Os exames para o cargo de técnico bancário contarão com 70 questões, enquanto que para as demais funções serão 80 questões, distribuídas por conteúdos de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.