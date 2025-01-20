Inscrições para o concurso da Sedu do ES terminam nesta terça (21)

As inscrições para o concurso público da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) terminam nesta terça-feira (21). O certame visa preencher 1.290 vagas, sendo 940 oportunidades para professores, 60 para pedagogos e 290 para agente de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661,13 a R$ 6.018,32.
O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, no site da Fundação Carlos Chagas, empresa responsável pelo certame.
As provas serão aplicadas no dia 16 de março de 2025.
Saiba mais
VAGAS
1.290. Haverá reserva de vags para candidatos com deficiência (10%), negros (20%) e indígenas (5%).
CARGOS
- Agente de suporte educacional (290)
- Professor B – Arte (50)
- Professor B – Biologia/Ciências (75)
- Professor B – Educação Física (50)
- Professor B – Filosofia (30)
- Professor B – Física (30)
- Professor B – Geografia (65)
- Professor B – História (65)
- Professor B – Língua Inglesa (55)
- Professor B – Língua Portuguesa (200)
- Professor B – Matemática (240)
- Professor B – Química (40)
- Professor B – Sociologia (30)
- Professor P – Pedagogo (60)
REQUISITOS
Os candidatos ao cargo de agente de suporte educacional precisam ter o ensino médio, enquanto que os professores e pedagogos devem ter nível superior na disciplina que for se inscrever.
REMUNERAÇÃO
- Agente de Suporte Educacional: R$ 2.661,13
Para professor e pedagogo, o salário é definido de acordo com a titulação do candidato:
- Licenciatura: R$ 3.265,94
- Licenciatura e pós-graduação: R$ 3.429,24
- Licenciatura e mestrado: R$ 4.458,01
- Licenciatura e doutorado: R$ 6.018,32
CARGA HORÁRIA
Será de 40 horas semanais para agente de suporte educacional.
Já para professores e pedagogos, a jornada de trabalho é de 25 horas por semana. Por conveniência e necessidade da organização de rede escolar da Sedu, o candidato poderá ser alocado em unidade escolar com oferta de educação em tempo integral, mediante complementação de carga horária, com jornada de 35 ou 40 horas semanais nos termos da Lei Complementar nº 928, de 25 de novembro de 2019.
INSCRIÇÕES
Até as 23h59 de 21 de janeiro de 2025, no site da Fundação Carlos Chagas.
TAXA DE INSCRIÇÃO
- R$ 85 para professor e pedagogo
- R$ 70 para agente de suporte educacional
ETAPAS
Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:
- Provas objetivas, para todos os cargos
- Prova discursiva, para todos os cargos
- Avaliação de títulos, para pedagogos e professores
QUANDO SERÃO AS PROVAS
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 16 de março de 2025, nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Linhares, São Mateus, Serra e Vila Velha.
COMO SERÁ A PROVA
As provas objetivas serão compostas por 60 questões de múltipla escolha.
Agente de suporte educacional
- Conhecimentos básicos
- Língua Portuguesa
- Uso tecnológico na educação e informática básica
- Atualidade
- Conhecimentos específicos
- Legislação básica
- Redação de expedientes
- Noções de relações humanas
- Noções de matemática e raciocínio Lógico
- Redação
Professor e pedagogo
- Conhecimentos básicos
- Língua Portuguesa
- Psicologia de aprendizagem
- Conhecimentos pedagógicos
- Uso tecnológico na educação e informática básica
- Conhecimentos específicos
- Diretrizes, parâmetros, medidas e dispositivos legais para a educação
- Componente curricular do professor
- Estudo de caso