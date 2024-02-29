Inscrições para o concurso da Caixa começam nesta quinta-feira (29)

Fachada da Caixa no Centro de Vitória Crédito: Felipe Sena

As inscrições para o concurso públlico da Caixa Econômica Federal começam nesta quinta-feira (29). A oferta é de 4.050 vagas, sendo 4 mil para cargos de nível médio e 50 para de nível superior. Do total de oportunidades, 6% são para pessoas com deficiência (PcD) e 20% aos candidatos autodeclarados como pessoas negras.

Os postos estão divididos da seguinte maneira:

Nível médio

Técnico bancário novo: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;

Técnico bancário novo para a área de TI: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;

Nível superior

Médico do trabalho: 23 imediatas e 5 para cadastro de reserva; e

Engenheiro de segurança do trabalho: 17 imediatas e 5 para cadastro de reserva.

Para o Espírito Santo, foram destinadas 11 vagas para técnico bancário. As oportunidades são para trabalhar em Vitória (3), Cachoeiro de Itapemirim (4) e Colatina (4). Os demais cargos não contemplam oportunidades para o Estado.

As remunerações iniciais são de R$ 3.762 técnico bancário e técnico bancário na área de tecnologia da informação, R$ 11.186 para médico do trabalho e R$ 14.915 para engenheiro do trabalho, com jornadas de trabalho de 30 horas semanais para os técnicos e 40 para os demais cargos.

Os servidores também recebem os seguintes benefícios:

Auxílio refeição/alimentação: R$ 1.014,42;

Auxílio cesta alimentação: R$ 799,38;

Auxílio creche/ auxílio babá: R$ 602,81 (por filho, desde o nascimento até a idade de 71 meses);

Participação de plano de saúde

Subsídio para a prática de atividades físicas

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

Participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo vigente;

Possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;

Possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

Programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes; e

Contrato de trabalho regido pela CLT e, portanto, com direito a FGTS, dentre outras vantagens.

Inscrição

O atendimento aos candidatos ocorre até as 16 horas de 25 de março, no site da Fundação Cesgranrio , empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 50 para quem tem ensino médio e R$ 65 para os de nível superior.

Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal e doadores de medula óssea. O prazo para solicitar o benefício vai de 29 de fevereiro a 7 de março, no endereço eletrônico da organizadora.

Etapas

O concurso Caixa será composto pelas seguintes etapas:

Técnico bancário novo

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório;

2ª Etapa – Prova de Redação de caráter eliminatório;

3ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de caráter eliminatório; e

4ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

Médico e engenheiro

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª Etapa – Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório;

3ª Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório;

4ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; e

5ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

Quando serão as provas?

A aplicação das provas objetivas e redação ou prova discursiva do concurso da Caixa Econômica Federal está marcada para serem aplicaadas no dia 26 de maio, com duração de cinco horas.

O exame para os técnicos bancários contarão com 60 questões. A avaliação de conhecimentos básicos terá as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Matemática Financeira; Noções de Probabilidade e Estatística; Comportamentos éticos e compliance.

Já a prova de conhecimentos específicos terá as seguintes disciplinas: conhecimentos bancários; conhecimentos de tecnologia da informação e comunicação; conhecimentos e comportamentos digitais e atendimento bancário, de acordo com o cargo pretendido.

As provas objetivas e de redação e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararem pessoas negras, serão aplicadas, simultaneamente, nas cidades listadas no edital.

Para médico do trabalho, serão 70 questões de Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Conhecimentos e comportamentos digitais; Comportamentos éticos e compliance; Noções de Probabilidade e Estatística. A parte de conhecimentos específicos abordará: Conhecimentos Médicos Gerais; Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador; e Auditoria Médica e Plano de Saúde.

Já engenheiro de segurança do trabalho terão que responder 70 qestões das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Conhecimentos e comportamentos digitais; Comportamentos éticos e compliance; Noções de Probabilidade e Estatística. Na parte específica, os questionamentos serão de Saúde e Segurança no Trabalho:.

A validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Requisitos

Técnico bancário novo e técnico bancário novo – TI: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação;

Engenheiro de segurança do trabalho: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em arquitetura ou engenharia, com registro no CREA e curso de pós-graduação em segurança no trabalho com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), ambos emitidos até a data de admissão; e

Médico do trabalho: diploma de conclusão de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), e certificado de conclusão de curso de Especialização em Medicina do Trabalho, ambos registrados até a data de admissão.