Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Inscrições para o concurso da Caixa começam nesta quinta-feira (29)
4.050 vagas

Inscrições para o concurso da Caixa começam nesta quinta-feira (29)

Oportunidades são para cargos técnico bancário, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho; remuneração pode chegar a R$ 14 mil

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 09:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 fev 2024 às 09:06
Fachada da agência da Caixa na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, na manhã do dia 25/10/2022.
Fachada da Caixa no Centro de Vitória Crédito: Felipe Sena
As inscrições para o concurso públlico da Caixa Econômica Federal começam nesta quinta-feira (29). A oferta é de 4.050 vagas, sendo 4 mil para cargos de nível médio e 50 para de nível superior. Do total de oportunidades, 6% são para pessoas com deficiência (PcD) e 20% aos candidatos autodeclarados como pessoas negras.
Os postos estão divididos da seguinte maneira:
  • Nível médio
  • Técnico bancário novo: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;
  • Técnico bancário novo para a área de TI: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;
  • Nível superior
  • Médico do trabalho: 23 imediatas e 5 para cadastro de reserva; e
  • Engenheiro de segurança do trabalho: 17 imediatas e 5 para cadastro de reserva.
Para o Espírito Santo, foram destinadas 11 vagas para técnico bancário. As oportunidades são para trabalhar em Vitória (3), Cachoeiro de Itapemirim (4) e Colatina (4). Os demais cargos não contemplam oportunidades para o Estado.
As remunerações iniciais são de R$ 3.762 técnico bancário e técnico bancário na área de tecnologia da informação, R$ 11.186 para médico do trabalho e R$ 14.915 para engenheiro do trabalho, com jornadas de trabalho de 30 horas semanais para os técnicos e 40 para os demais cargos.
Os servidores também recebem os seguintes benefícios:
  • Auxílio refeição/alimentação: R$ 1.014,42;
  • Auxílio cesta alimentação: R$ 799,38;
  • Auxílio creche/ auxílio babá: R$ 602,81 (por filho, desde o nascimento até a idade de 71 meses);
  • Participação de plano de saúde
  • Subsídio para a prática de atividades físicas
  • Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;
  • Participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo vigente;
  • Possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;
  • Possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;
  • Programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes; e
  • Contrato de trabalho regido pela CLT e, portanto, com direito a FGTS, dentre outras vantagens.

Inscrição

O atendimento aos candidatos ocorre até as 16 horas de 25 de março, no site da Fundação Cesgranrio, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 50 para quem tem ensino médio e R$ 65 para os de nível superior.
Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal e doadores de medula óssea. O prazo para solicitar o benefício vai de 29 de fevereiro a 7 de março, no endereço eletrônico da organizadora.

Etapas

O concurso Caixa será composto pelas seguintes etapas:
  • Técnico bancário novo
  • 1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório;
  • 2ª Etapa – Prova de Redação de caráter eliminatório;
  • 3ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de caráter eliminatório; e
  • 4ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.
  • Médico e engenheiro
  • 1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;
  • 2ª Etapa – Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório;
  • 3ª Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório;
  • 4ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; e
  • 5ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

Quando serão as provas?

A aplicação das provas objetivas e redação ou prova discursiva do concurso da Caixa Econômica Federal está marcada para serem aplicaadas no dia 26 de maio, com duração de cinco horas.
O exame para os técnicos bancários contarão com 60 questões. A avaliação de conhecimentos básicos terá as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Matemática Financeira; Noções de Probabilidade e Estatística; Comportamentos éticos e compliance.
Já a prova de conhecimentos específicos terá as seguintes disciplinas: conhecimentos bancários; conhecimentos de tecnologia da informação e comunicação; conhecimentos e comportamentos digitais e atendimento bancário, de acordo com o cargo pretendido.
As provas objetivas e de redação e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararem pessoas negras, serão aplicadas, simultaneamente, nas cidades listadas no edital.
Para médico do trabalho, serão 70 questões de Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Conhecimentos e comportamentos digitais; Comportamentos éticos e compliance; Noções de Probabilidade e Estatística. A parte de conhecimentos específicos abordará: Conhecimentos Médicos Gerais; Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador; e Auditoria Médica e Plano de Saúde.
Já engenheiro de segurança do trabalho terão que responder 70 qestões das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Conhecimentos e comportamentos digitais; Comportamentos éticos e compliance; Noções de Probabilidade e Estatística. Na parte específica, os questionamentos serão de Saúde e Segurança no Trabalho:.
A validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
Requisitos
Técnico bancário novo e técnico bancário novo – TI: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação;
Engenheiro de segurança do trabalho: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em arquitetura ou engenharia, com registro no CREA e curso de pós-graduação em segurança no trabalho com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), ambos emitidos até a data de admissão; e
Médico do trabalho: diploma de conclusão de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), e certificado de conclusão de curso de Especialização em Medicina do Trabalho, ambos registrados até a data de admissão.
  • SERVIÇO
  • Banca: Fundação Cesgranrio 
  • Vagas: 4.050
  • Cargos:
  • Técnico bancário novo: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;
  • Técnico bancário novo para a área de TI: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;
  • Médico do trabalho: 23 imediatas e 5 para cadastro de reserva; e
  • Engenheiro de segurança do trabalho: 17 imediatas e 5 para cadastro de reserva.
  • Salários: até R$ 14.915,00
  • Inscrições:  29 de fevereiro a 25 de março
  • Taxa de inscrição: R$ 50 para os cargos de nível médio e de R$ 65 para os de nível superior. 
  • Edital  

LEIA MAIS

Concurso da Caixa: veja como se preparar para as provas

Banestes publica edital de novo concurso público

Enem dos Concursos tem 2,1 milhões de inscritos no país; 34 mil no ES

De Caixa a prefeitura do ES: 31 mil vagas em 203 concursos e seleções

Banco do Nordeste abre concurso com 710 vagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal Concursos Públicos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados