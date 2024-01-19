Inscrições para concurso unificado começam nesta sexta-feira

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como Enem dos Concursos, começam às 10 horas desta sexta-feira (19). A oferta é de 6.640 vagas com salários chegam a R$ 23 mil.

Do total de oportunidades, 5% são reservadas para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras e 30% para cotas indígenas.

Os postos estão distribuídos por 21 órgãos, com oportunidades para cargos de níveis médio e superior. As regras foram agrupadas em oito blocos temáticos.

As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 9 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo processo seletivo.

Para se candidatar, o candidato deverá acessar o site ou aplicativo Gov.br. Feito isso, é necessário digitar seu CPF e seguir as orientações para criar sua conta. Os candidatos poderão concorrer a vários cargos em um único bloco. O primeiro passo será escolher o bloco temático e o cargo, para depois ordenar a preferência entre os cargos e as especialidades.

Provas do Concurso Unificado serão aplicadas em maio Crédito: Freepik

A taxa de participação é de R$ 60 para os cargos de nível médio e de R$ 90 para os de nível superior, conforme o cargo. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadúnico, doadores de medula óssea, bolsista ou ex-bolsista do Prouni e quem tem ou já teve financiamento pelo Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Os pedidos devem ser feitos até 26 janeiro.

Vagas por blocos temáticos

Administração e Finanças Públicas (727);

Setores Econômico, Infraestrutura e Regulação (597);

Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário (530);

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (971);

Políticas Sociais, Justiça e Saúde (1.016);

Trabalho e Previdência (359);

Dados, Tecnologia e Informação Pública (1.748);

e Nível intermediário (692)

As vagas serão agrupadas nos blocos conforme as afinidades temáticas. Cada bloco terá diferentes órgãos e carreiras. Desta maneira, o mesmo candidato poderá concorrer a diferentes oportunidades, pagando apenas uma taxa de inscrição.

Será permitido se inscrever somente em um dos blocos temáticos. Primeiro, o candidato deverá escolher o bloco e, em seguida, elencar as carreiras que deseja concorrer por ordem de prioridade, desde que tenha os requisitos necessários. A lotação dos aprovados vai depender

Sobre as provas

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio, em 220 cidades de todo país. Os candidatos terão que responder questões objetivas e discursivas.