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Enem dos concursos

Inscrições para concurso unificado começam nesta sexta-feira

Candidaturas podem ser feitas a partir das 10 horas e seguem até as 23h59 do dia 9 de fevereiro; taxa de participação será de R$ 60 para os cargos de nível médio e de R$ 90 para os de ensino superior

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 08:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jan 2024 às 08:26
As inscrições para o Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como Enem dos Concursos, começam às 10 horas desta sexta-feira (19). A oferta é de 6.640 vagas com salários chegam a R$ 23 mil.  
Confira os detalhes na página oficial.
Do total de oportunidades, 5% são reservadas para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras e 30% para cotas indígenas.
Os postos estão distribuídos por 21 órgãos, com oportunidades para cargos de níveis médio e superior. As regras foram agrupadas em oito blocos temáticos.
As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 9 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo processo seletivo.  
Para se candidatar, o candidato deverá acessar o site ou aplicativo Gov.br. Feito isso, é necessário digitar seu CPF e seguir as orientações para criar sua conta. Os candidatos poderão concorrer a vários cargos em um único bloco.  O primeiro passo será escolher o bloco temático e o cargo, para depois ordenar a preferência entre os cargos e as especialidades.
Provas do Concurso Unificado serão aplicadas em março de 2024
Provas do Concurso Unificado serão aplicadas em maio Crédito: Freepik
A taxa de participação é de R$ 60 para os cargos de nível médio e de R$ 90 para os de nível superior, conforme o cargo. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadúnico, doadores de medula óssea, bolsista ou ex-bolsista do Prouni e quem tem ou já teve financiamento pelo Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Os pedidos devem ser feitos até 26 janeiro. 
Vagas por blocos temáticos
  • Administração e Finanças Públicas (727);
  • Setores Econômico, Infraestrutura e Regulação (597);
  • Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário (530);
  • Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (971);
  • Políticas Sociais, Justiça e Saúde (1.016);
  • Trabalho e Previdência (359);
  • Dados, Tecnologia e Informação Pública (1.748); 
  • e Nível intermediário  (692)
Clique aqui para ver a distribuição dos cargos por blocos temáticos
As vagas serão agrupadas nos blocos conforme as afinidades temáticas. Cada bloco terá diferentes órgãos e carreiras. Desta maneira, o mesmo candidato poderá concorrer a diferentes oportunidades, pagando apenas uma taxa de inscrição.
Será permitido se inscrever somente em um dos blocos temáticos. Primeiro, o candidato deverá escolher o bloco e, em seguida, elencar as carreiras que deseja concorrer por ordem de prioridade, desde que tenha os requisitos necessários. A lotação dos aprovados vai depender 
Sobre as provas
As provas serão aplicadas no dia 5 de maio, em 220 cidades de todo país. Os candidatos terão que responder questões objetivas e discursivas.
Todos os exames serão realizados em um mesmo dia, em dois turnos. Na parte da manhã serão aplicadas as provas objetivas gerais a todos os candidatos. Já no período da tarde, será a vez dos exames objetivos e dissertativos específicos por blocos temáticos.

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