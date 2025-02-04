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Ensino médio

Inscrições abertas para trabalhar como assistente administrativo no ES

Remuneração é de R$ 2.105,20, para carga horária de 40 horas semanais. Os profissionais recebem ainda vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida em grupo

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 11:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 fev 2025 às 11:10
Provas para concurso público
Provas serão aplicadas em março Crédito: Freepik

Atualização

21/02/2025 - 10:44
A MGS prorrogou as inscrições do processo seletivo até o dia 4 de março e atualizou o salário para R$ 2.105,20. O texto foi atualizado após a publicação da retificação do edital. 
governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo público simplificado para a contratação de assistentes administrativos. Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos listados no edital.
Os selecionados atuarão em órgãos do Poder Executivo estadual como terceirizados e serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS).
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 2.105,20, para carga horária de 40 horas semanais. Os profissionais recebem ainda vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida em grupo.
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 4 de março de 2025, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A taxa de participação é de R$ 59.
Inscrições abertas para trabalhar como assistente administrativo no ES
A seleção contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 23 de março de 2025, na cidade escolhida pelo candidato. Os participantes vão responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática.
O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado igual período, a critério da MGS.
LOCAL DE TRABALHO
As oportunidades são para atuar nos seguintes municípios:
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Apiacá
  • Atílio Vivácqua
  • Boa Esperança
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi 
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória.

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