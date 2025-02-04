Provas serão aplicadas em março Crédito: Freepik

Atualização A MGS prorrogou as inscrições do processo seletivo até o dia 4 de março e atualizou o salário para R$ 2.105,20. O texto foi atualizado após a publicação da retificação do edital.

governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo público simplificado para a contratação de assistentes administrativos. Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos listados no edital.

Os selecionados atuarão em órgãos do Poder Executivo estadual como terceirizados e serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS).

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 2.105,20, para carga horária de 40 horas semanais. Os profissionais recebem ainda vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida em grupo.

As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 4 de março de 2025, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) . A taxa de participação é de R$ 59.

Your browser does not support the audio element. Inscrições abertas para trabalhar como assistente administrativo no ES

A seleção contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 23 de março de 2025, na cidade escolhida pelo candidato. Os participantes vão responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado igual período, a critério da MGS.

LOCAL DE TRABALHO

As oportunidades são para atuar nos seguintes municípios: