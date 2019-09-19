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A partir de 1º de outubro

Ifes vai abrir mais de 4 mil vagas em cursos técnicos

Oportunidades são para cursos presenciais e a distância em todo o Estado; chances serão integrados, concomitantes, subsequentes, além de cursos Proeja

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 14:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 set 2019 às 14:18
Oportunidades serão distribuídas por 22 campi do Estado Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai abrir processo seletivo com 4.180 vagas em cursos técnicos nas modalidades presencial e a distância, todos gratuitos. As oportunidades estão distribuídas nos 22 campi da instituição em 20 municípios do Espírito Santo.
De acordo com a instituição, as chances serão para cursos integrados, concomitantes, subsequentes, além de cursos Proeja. As aulas vão começar no 1º semestre de 2020.
> As profissões que mais abrem vagas no Espírito Santo
As inscrições poderão ser feitas no período de 1º de outubro a 3 de novembro, no site www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos. A taxa de inscrição é de R$ 68. O prazo para pedir a isenção vai até 25 de outubro. No caso do Proeja, não há cobrança de taxa de participação.
As provas serão aplicadas no dia 1º de dezembro e o resultado final será divulgado no dia 11 de dezembro.
O Ifes informou que metade das vagas ofertadas no processo seletivo será destinada a ações afirmativas, conhecidas popularmente como cotas. Para os cursos integrados, podem concorrer os estudantes que estejam concluindo o ensino fundamental este ano. Nessa modalidade, o estudante cursa tanto o ensino médio como o técnico no Ifes, não sendo possível obter o diploma de um sem completar o outro.
Os cursos técnicos concomitantes são voltados a quem já está no ensino médio em outra escola e pretende fazer a formação técnica no Ifes. A série da concomitância varia de acordo com o curso. Já para os cursos subsequentes, as vagas são voltadas a quem já concluiu o ensino médio. No caso dos cursos do Proeja, o currículo é integrado, mas podem concorrer apenas jovens e adultos com 18 anos ou mais, que não tenham concluído o ensino médio.
A seleção deste ano vai oferecer oito cursos novos:
- Técnico em Administração (integrado) e Técnico em Agricultura (concomitante), no Campus Barra de São Francisco;
- Técnico em Alimentos (integrado), no Campus Itapina;
- Técnico em Meio Ambiente (integrado) e Técnico em Automação Industrial (concomitante), no Campus Linhares;
- Técnico em Meio Ambiente (concomitante), no Campus Nova Venécia;
- Técnico em Informática para Internet (integrado), no Campus Santa Teresa;
- Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (Proeja), no Campus Serra.
O Ifes possui 22 campi em funcionamento e está presente em todas as microrregiões capixabas.
Confira os cursos e vagas:
Campus de Alegre
Técnico em Agroindústria (integrado) – 36 vagas
Técnico em Agropecuária (integrado) – 144 vagas
Técnico em Informática (integrado) – 36 vagas
Campus Aracruz
Técnico em Mecânica (integrado) – 40 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante) – 40 vagas
Técnico em Química (integrado) – 80 vagas
Campus Barra de São Francisco
Técnico em Administração (integrado) – 40 vagas
Técnico em Administração (concomitante) – 40 vagas
Técnico em Agricultura (concomitante) – 40 vagas
Campus Cachoeiro de Itapemirim
Técnico em Informática (integrado) – 40 vagas
Técnico em Eletromecânica (integrado) – 40 vagas
Técnico em Informática (concomitante) – 36 vagas
Técnico em Eletromecânica (concomitante) – 36 vagas
Técnico em Mineração (concomitante) – 36 vagas
Campus Cariacica
Técnico em Administração (integrado) – 72 vagas
Técnico em Portos (integrado) – 72 vagas
Técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários (integrado) – 72 vagas
Técnico em Portos (concomitante) – 36 vagas
Técnico em Logística (concomitante) – 72 vagas
Cefor
Técnico em Multimeios Didáticos (subsequente) – 40 vagas
Campus Centro-Serrano
Técnico em Administração (integrado) – 40 vagas
Técnico em Agricultura (integrado) – 40 vagas
Campus Colatina
Técnico em Administração (integrado) – 36 vagas
Técnico em Edificações (integrado) – 36 vagas
Técnico em Informática para Internet (integrado) – 36 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) – 36 vagas
Campus Guarapari
Técnico em Administração (integrado) – 36 vagas
Técnico em Mecânica (integrado) – 36 vagas
Técnico em Eletrotécnica (integrado) – 32 vagas
Técnico em Eletrotécnica (concomitante) – 36 vagas
Técnico em Administração (concomitante) – 36 vagas
Campus Ibatiba
Técnico em Florestas (integrado) – 70 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) – 70 vagas
Campus Itapina
Técnico em Agropecuária (integrado) – 120 vagas
Técnico em Zootecnia (integrado) – 60 vagas
Técnico em Alimentos (integrado) – 30 vagas
Técnico em Agropecuária (subsequente) – 40 vagas
Campus Linhares
Técnico em Administração (integrado) – 72 vagas
Técnico em Automação Industrial (integrado) – 72 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) – 36 vagas
Técnico em Administração (concomitante) – 36 vagas
Técnico em Automação Industrial (concomitante) – 36 vagas
Campus Montanha
Técnico em Administração (integrado) – 75 vagas
Técnico em Agropecuária (integrado) – 65 vagas
Campus Nova Venécia
Técnico em Mineração (integrado) – 36 vagas
Técnico em Edificações (integrado) – 72 vagas
Técnico em Mineração (concomitante) – 40 vagas
Técnico em Edificações (concomitante) – 40 vagas
Técnico em Meio Ambiente (concomitante) – 40 vagas
Campus Piúma
Técnico em Aquicultura (integrado) – 72 vagas
Técnico em Pesca (integrado) – 72 vagas
Campus Santa Teresa
Técnico em Agropecuária (integrado) – 120 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) – 40 vagas
Técnico em Informática para Internet (integrado) – 40 vagas
Campus São Mateus
Técnico em Eletrotécnica (integrado) – 32 vagas
Técnico em Mecânica (integrado) – 32 vagas
Técnico em Eletrotécnica (concomitante) – 32 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante) – 32 vagas
Campus Serra
Técnico em Informática para Internet (integrado) – 36 vagas
Técnico em Mecatrônica (integrado) – 36 vagas
Técnico em Automação Industrial (concomitante) – 32 vagas
Técnico em Informática (concomitante) – 40 vagas
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (concomitante) – 32 vagas
Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (Proeja) – 40 vagas
Campus Venda Nova do Imigrante
Técnico em Agroindústria (integrado) – 80 vagas
Técnico em Administração (integrado) – 120 vagas
Campus Viana
Técnico em Logística (integrado) – 70 vagas
Campus Vila Velha
Técnico em Biotecnologia (integrado) – 40 vagas
Técnico em Química (integrado) – 40 vagas
Técnico em Química (concomitante) – 40 vagas
Campus Vitória
Técnico em Eletrotécnica (integrado) – 64 vagas
Técnico em Edificações (integrado) – 36 vagas
Técnico em Estradas (integrado) – 36 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) – 36 vagas
Técnico em Mecânica (integrado) – 36 vagas
Técnico em Eletrotécnica (concomitante) – 32 vagas
Técnico em Metalurgia (concomitante) – 32 vagas
Técnico em Estradas (concomitante) – 24 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante) – 72 vagas
Técnico em Edificações (subsequente) – 36 vagas
Técnico em Geoprocessamento (subsequente) – 40 vagas
Técnico em Segurança do Trabalho (subsequente) – 40 vagas
Técnico em Guia de Turismo (Proeja) – 40 vagas
Técnico em Hospedagem (Proeja) – 40 vagas
Técnico em Metalurgia (Proeja) – 40 vagas
Técnico em Segurança do Trabalho (Proeja) – 40 vagas
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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