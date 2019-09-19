Ifes vai abrir mais de 4 mil vagas em cursos técnicos

Oportunidades serão distribuídas por 22 campi do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ) vai abrir processo seletivo com 4.180 vagas em cursos técnicos nas modalidades presencial e a distância, todos gratuitos. As oportunidades estão distribuídas nos 22 campi da instituição em 20 municípios do Espírito Santo

De acordo com a instituição, as chances serão para cursos integrados, concomitantes, subsequentes, além de cursos Proeja. As aulas vão começar no 1º semestre de 2020.

As inscrições poderão ser feitas no período de 1º de outubro a 3 de novembro, no site www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos . A taxa de inscrição é de R$ 68. O prazo para pedir a isenção vai até 25 de outubro. No caso do Proeja, não há cobrança de taxa de participação.

As provas serão aplicadas no dia 1º de dezembro e o resultado final será divulgado no dia 11 de dezembro.

O Ifes informou que metade das vagas ofertadas no processo seletivo será destinada a ações afirmativas, conhecidas popularmente como cotas. Para os cursos integrados, podem concorrer os estudantes que estejam concluindo o ensino fundamental este ano. Nessa modalidade, o estudante cursa tanto o ensino médio como o técnico no Ifes, não sendo possível obter o diploma de um sem completar o outro.

Os cursos técnicos concomitantes são voltados a quem já está no ensino médio em outra escola e pretende fazer a formação técnica no Ifes. A série da concomitância varia de acordo com o curso. Já para os cursos subsequentes, as vagas são voltadas a quem já concluiu o ensino médio. No caso dos cursos do Proeja, o currículo é integrado, mas podem concorrer apenas jovens e adultos com 18 anos ou mais, que não tenham concluído o ensino médio.

A seleção deste ano vai oferecer oito cursos novos:

- Técnico em Administração (integrado) e Técnico em Agricultura (concomitante), no Campus Barra de São Francisco;

- Técnico em Alimentos (integrado), no Campus Itapina;

- Técnico em Meio Ambiente (integrado) e Técnico em Automação Industrial (concomitante), no Campus Linhares

- Técnico em Meio Ambiente (concomitante), no Campus Nova Venécia;

- Técnico em Informática para Internet (integrado), no Campus Santa Teresa;

- Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (Proeja), no Campus Serra

O Ifes possui 22 campi em funcionamento e está presente em todas as microrregiões capixabas.

Confira os cursos e vagas:

Campus de Alegre

Técnico em Agroindústria (integrado) – 36 vagas

Técnico em Agropecuária (integrado) – 144 vagas

Técnico em Informática (integrado) – 36 vagas

Campus Aracruz

Técnico em Mecânica (integrado) – 40 vagas

Técnico em Mecânica (concomitante) – 40 vagas

Técnico em Química (integrado) – 80 vagas

Campus Barra de São Francisco

Técnico em Administração (integrado) – 40 vagas

Técnico em Administração (concomitante) – 40 vagas

Técnico em Agricultura (concomitante) – 40 vagas

Campus Cachoeiro de Itapemirim

Técnico em Informática (integrado) – 40 vagas

Técnico em Eletromecânica (integrado) – 40 vagas

Técnico em Informática (concomitante) – 36 vagas

Técnico em Eletromecânica (concomitante) – 36 vagas

Técnico em Mineração (concomitante) – 36 vagas

Campus Cariacica

Técnico em Administração (integrado) – 72 vagas

Técnico em Portos (integrado) – 72 vagas

Técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários (integrado) – 72 vagas

Técnico em Portos (concomitante) – 36 vagas

Técnico em Logística (concomitante) – 72 vagas

Cefor

Técnico em Multimeios Didáticos (subsequente) – 40 vagas

Campus Centro-Serrano

Técnico em Administração (integrado) – 40 vagas

Técnico em Agricultura (integrado) – 40 vagas

Campus Colatina

Técnico em Administração (integrado) – 36 vagas

Técnico em Edificações (integrado) – 36 vagas

Técnico em Informática para Internet (integrado) – 36 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado) – 36 vagas

Campus Guarapari

Técnico em Administração (integrado) – 36 vagas

Técnico em Mecânica (integrado) – 36 vagas

Técnico em Eletrotécnica (integrado) – 32 vagas

Técnico em Eletrotécnica (concomitante) – 36 vagas

Técnico em Administração (concomitante) – 36 vagas

Campus Ibatiba

Técnico em Florestas (integrado) – 70 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado) – 70 vagas

Campus Itapina

Técnico em Agropecuária (integrado) – 120 vagas

Técnico em Zootecnia (integrado) – 60 vagas

Técnico em Alimentos (integrado) – 30 vagas

Técnico em Agropecuária (subsequente) – 40 vagas

Campus Linhares

Técnico em Administração (integrado) – 72 vagas

Técnico em Automação Industrial (integrado) – 72 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado) – 36 vagas

Técnico em Administração (concomitante) – 36 vagas

Técnico em Automação Industrial (concomitante) – 36 vagas

Campus Montanha

Técnico em Administração (integrado) – 75 vagas

Técnico em Agropecuária (integrado) – 65 vagas

Campus Nova Venécia

Técnico em Mineração (integrado) – 36 vagas

Técnico em Edificações (integrado) – 72 vagas

Técnico em Mineração (concomitante) – 40 vagas

Técnico em Edificações (concomitante) – 40 vagas

Técnico em Meio Ambiente (concomitante) – 40 vagas

Campus Piúma

Técnico em Aquicultura (integrado) – 72 vagas

Técnico em Pesca (integrado) – 72 vagas

Campus Santa Teresa

Técnico em Agropecuária (integrado) – 120 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado) – 40 vagas

Técnico em Informática para Internet (integrado) – 40 vagas

Campus São Mateus

Técnico em Eletrotécnica (integrado) – 32 vagas

Técnico em Mecânica (integrado) – 32 vagas

Técnico em Eletrotécnica (concomitante) – 32 vagas

Técnico em Mecânica (concomitante) – 32 vagas

Campus Serra

Técnico em Informática para Internet (integrado) – 36 vagas

Técnico em Mecatrônica (integrado) – 36 vagas

Técnico em Automação Industrial (concomitante) – 32 vagas

Técnico em Informática (concomitante) – 40 vagas

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (concomitante) – 32 vagas

Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (Proeja) – 40 vagas

Campus Venda Nova do Imigrante

Técnico em Agroindústria (integrado) – 80 vagas

Técnico em Administração (integrado) – 120 vagas

Campus Viana

Técnico em Logística (integrado) – 70 vagas

Campus Vila Velha

Técnico em Biotecnologia (integrado) – 40 vagas

Técnico em Química (integrado) – 40 vagas

Técnico em Química (concomitante) – 40 vagas

Campus Vitória

Técnico em Eletrotécnica (integrado) – 64 vagas

Técnico em Edificações (integrado) – 36 vagas

Técnico em Estradas (integrado) – 36 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado) – 36 vagas

Técnico em Mecânica (integrado) – 36 vagas

Técnico em Eletrotécnica (concomitante) – 32 vagas

Técnico em Metalurgia (concomitante) – 32 vagas

Técnico em Estradas (concomitante) – 24 vagas

Técnico em Mecânica (concomitante) – 72 vagas

Técnico em Edificações (subsequente) – 36 vagas

Técnico em Geoprocessamento (subsequente) – 40 vagas

Técnico em Segurança do Trabalho (subsequente) – 40 vagas

Técnico em Guia de Turismo (Proeja) – 40 vagas

Técnico em Hospedagem (Proeja) – 40 vagas

Técnico em Metalurgia (Proeja) – 40 vagas