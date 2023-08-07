Ifes prorroga inscrição de concurso para 48 vagas

Para os cargos administrativos, o salário inicial varia de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, dependendo do nível de escolaridade. Para os docentes, o salário inicial é de R$ 3.412,63. O valor pode ter um acréscimo em função da titulação do professor — por exemplo, docentes com doutorado recebem como retribuição por titulação o valor de R$ 2.943,39 acrescido ao salário.