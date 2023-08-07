Ifes prorroga inscrição de concurso para 48 vagas

As inscrições para o concurso do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) foram prorrogadas até 20 de agosto. O prazo se encerraria nesta segunda-feira (7). São ofertadas 48 vagas em dois editais: 14 para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico e 34 para técnicos administrativos em Educação.
Os interessados podem se inscrever pela internet, no endereço ifes.selecao.net.br. A taxa para participar do concurso também varia de acordo com o cargo pretendido, custando de R$ 60 a R$ 160. Com a prorrogação das inscrições, o prazo para pagamento da taxa foi estendido até 22 de agosto.
Para os cargos administrativos, o salário inicial varia de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, dependendo do nível de escolaridade. Para os docentes, o salário inicial é de R$ 3.412,63. O valor pode ter um acréscimo em função da titulação do professor — por exemplo, docentes com doutorado recebem como retribuição por titulação o valor de R$ 2.943,39 acrescido ao salário.
No caso dos técnicos administrativos, o candidato poderá se inscrever para um cargo de nível médio e cargo de nível superior. As provas serão realizadas em turnos distintos e estão previstas para o dia 19 de novembro. Para docentes, a prova de conhecimentos específicos está prevista para o dia 22 de outubro, no turno vespertino, na Grande Vitória.
Ifes prorroga inscrições de concurso para 48 vagas