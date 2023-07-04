Ifes lança edital de concurso com 33 vagas para servidores

Ifes vai contra com novos servidores em breve Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou nesta terça-feira (4) o edital de abertura de concurso público para a carreira de técnico-administrativos em educação. Ao todo, são 33 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior.

O salário inicial é de R$ 2.778,13 para os cargos de nível C, R$ 3.325,19 para os de nível D e de R$ 5.214,92 para os de nível E. Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$ 658.

As inscrições poderão ser feitas de 6 de julho a 7 de agosto de 2023, no site da instituição

A taxa de participação é de R$ 130 para as funções de nível C, R$ R$ 100 para os de nível D e de R$ 60 para os de nível E.

Terá direito à isenção do valor o candidato que pertença a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional; e doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O concurso contará com provas objetivas, que serão aplicadas no dia 19 de novembro de 2023, na Grande Vitória. Os participantes terão que responder questões de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Legislação e Informática) e conhecimentos específicos.

Confira os cargos

Cargos de Nível de Classificação C

Remuneração: R$ 2.778,13 ( R$ 2.120 e auxílio-alimentação de 658).

R$ 2.778,13 R$ 2.120 e auxílio-alimentação de 658). Taxa de participação: R$ 60

Assistente de Aluno

Vagas: 2

2 Titulação exigida: ensino médio completo com experiência de 6 meses.

Cargos de Nível de Classificação D

Remuneração: R$ 3.32,19 (R$ 2.667,19 e auxílio-alimentação de 658).

R$ 3.32,19 (R$ 2.667,19 e auxílio-alimentação de 658). Taxa de participação: R$ 100

Assistente em administração

Vagas: 4

4 Titulação exigida: ensino médio profissionalizante na área do cargo ou ensino médio profissionalizante em qualquer área mais experiência de 12 meses na área administrava ou ensino médio completo mais experiência de 12 meses na área administrativa.

Técnico de Laboratório/Área Administração

Vaga: 1

1 Titulação exigida: ensino médio profissionalizante em Administração; ou ensino médio completo mais curso Técnico em Administração.

Técnico de Laboratório/Área Automação

Vaga: 1

1 Titulação exigida: ensino médio profissionalizante em Automação Industrial ou Mecatrônica; ou ensino médio completo mais curso técnico em Automação Industrial. Apresentação do registro no conselho competente, quando houver.

Técnico de Laboratório/Área Geoprocessamento

Vaga: 1

1 Titulação exigida: ensino médio profissionalizante em Geoprocessamento, Agrimensura ou, Geomática; ou ensino médio completo mais curso Técnico em Geoprocessamento, Técnico em Agrimensura ou Técnico em Geomática.

Técnico de Laboratório/Área Multimídia

Vaga: 1

1 Titulação exigida: ensino médio profissionalizante em Audiovisual, em Multimeios Didáticos ou em Informática; ou ensino médio completo mais curso Técnico em Audiovisual, Técnico em Multimeios Didáticos ou Técnico em Informática.

Técnico de Laboratório/Área Química

Vaga: 1

1 Titulação exigida: ensino médio profissionalizante na área de Química ou ensino médio completo mais curso Técnico em Química.

Técnico de Laboratório/Área: Análises Clínicas

Vaga: 1

1 Titulação exigida: ensino médio profissionalizante em Análises Clínicas ou ensino médio completo mais curso Técnico em Análises Clínicas. Registro no órgão competente quando houver.

Técnico de Laboratório/Área: Informática

Vagas: 5

5 Titulação exigida: ensino médio profissionalizante em Informática ou ensino médio completo mais curso Técnico de Informática.

Técnico de Laboratório/Área: Mecânica

Vaga: 1

1 Titulação exigida: ensino médio profissionalizante em mecânica ou em Eletromecânica; ou ensino médio completo mais curso Técnico em Mecânica, Técnico Eletromecânica. Apresentação do registro no conselho competente, quando houve.

Técnico de Tecnologia da Informação

Vaga: 5

5 Titulação exigida: ensino médio profissionalizante em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais ou na área de Informática; ou ainda, ensino médio completo mais curso Técnico em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais ou Técnico na área de Informática. Apresentação do registro no conselho competente, quando houver.

Cargos de Nível de Classificação E

Remuneração: R$ 5.214,92 ( R$ 4.556,92 e auxílio-alimentação de 658).

R$ 5.214,92 R$ 4.556,92 e auxílio-alimentação de 658). Taxa: R$ 130

Analista de tecnologia da informação

Vaga: 1

1 Titulação exigida: curso superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Engenharia Elétrica com ênfase em Computação, ou outro curso superior na área de Tecnologia da Informação

Arquiteto e Urbanista

Vaga: 1

1 Titulação exigida: curso superior em Arquitetura e Urbanismo. Registro no Conselho competente.

Assistente Social.

Vagas: 2

2 Titulação exigida: curso superior em Serviço Social. Registro no Conselho competente.

Bibliotecário - Documentalista

Vaga: 1

1 Titulação exigida: curso superior em Biblioteconomia ou Ciências da Informação. Registro no Conselho competente.

Engenheiro Área: Civil

Vaga: 1

1 Titulação exigida: curso superior em Engenharia Civil. Registro no Conselho competente.

Técnico em Assuntos Educacionais

Vagas: 2

2 Titulação exigida: curso superior em Pedagogia ou Licenciaturas

Tecnólogo/Área: Redes de Computadores

Vaga: 1

1 Titulação exigida: curso superior em Redes de Computadores.