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Temporários e efetivos

Ifes e Ufes abrem oportunidades para professores

Remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil; inscrições tem prazo de acordo com cada edital publicado

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 13:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jan 2019 às 13:39
Ufes abriu concurso para contratar professor do quadro permanente Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estão com seleções abertas para a contratação de professores efetivos e temporários. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil.
Os interessados devem ficar atentos aos prazos das inscrições, que variam de acordo com o edital divulgado.
No Ifes, as oportunidades são para professores substitutos. O regime de trabalho será de 40 horas, com salário que varia de R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68 de acordo com a titulação do candidato, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, entre outros benefícios.
A seleção será realizada por meio de duas etapas: avaliação de títulos e prova de desempenho didático.
Para o campus de Vila Velha, há uma vaga na área de Engenharia Química. O candidato precisa ter bacharelado em Engenharia Química, com Mestrado e Doutorado. As inscrições podem ser feitas no Ifes de Vila Velha, que fica na Avenida Ministro Salgado Filho, 1000, Soteco, até 25 de janeiro de 2019.
Há ainda uma vaga para atuar na área de Metalurgia no Campus de Vitória. O candidato precisa ter Graduação em Engenharia Metalúrgica com Especialização ou com Mestrado na área de Metalurgia de Transformação.
As inscrições vão até o dia 18 de janeiro de 2019 e são realizadas na Coordenadoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas do Ifes, Campus Vitória, que fica na Avenida Vitória, 1729, Jucutuquara, Vitória. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17h.
UFES
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores do Magistério Superior do Quadro Permanente. São vagas são para as áreas de Ciências Biológicas/ Fisiologia (1); Ciências Biológicas/ Bioquímica (1). Os interessados podem se inscrever até 18 de janeiro de 2019, nos departamentos que oferecem as vagas. A remuneração varia de R$ 3.449,83 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação do candidato. Os selecionados de nível superior devem atuar em regime de 20h ou Dedicação Exclusiva.
Ifes e Ufes abrem oportunidades para professores

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