Ifes divulga cronograma da seleção para cursos técnicos

O campus de Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo terá vagas para novas turmas Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ) vai abrir inscrições para o processo seletivo de curso técnicos presenciais e a distância em todo o Estado . O cronograma da seleção foi divulgado nesta quarta-feira (17) pela instituição. O edital será lançado até o final deste mês, no site www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos

As oportunidades serão distribuídas nos 22 campi do Ifes em 20 municípios capixaba. O total de vagas e os cursos ainda não foram divulgados. A previsão é de que isso ocorra até o final desta semana. O último processo seletivo foi divulgado em maio com 1.156 vagas.

De acordo com o Ifes, as oportunidades serão para cursos técnicos integrados, concomitantes, subsequentes, além de cursos Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

As inscrições poderão ser feitas de 1º de outubro a 3 de novembro. A taxa de inscrição será de R$ 68 e a isenção pode ser solicitada até o dia 25 de outubro. No caso do Proeja, não há cobrança de taxa de inscrição.

As provas serão aplicadas no dia 1º de dezembro e o resultado final será divulgado no dia 11 de dezembro.

Metade das vagas ofertadas no processo seletivo será destinada a ações afirmativas, conhecidas como cotas. Para os cursos integrados, as chances serão para os estudantes que estejam concluindo o ensino fundamental este ano. Nessa modalidade, o aluno cursa tanto o ensino médio como o técnico no Ifes, não sendo possível obter o diploma de um sem completar o outro.