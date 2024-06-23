Ifes, Ceasa, PMES e TSE: concursos e seleções têm 37 mil vagas

A última semana de junho tem 190 editais publicados de concursos públicos e processos seletivos. São mais de 37 mil vagas para ocupar cargos efetivos e temporários. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Os selecionados poderão trabalhar nas áreas de segurança pública, administrativa, judiciária, acadêmica, entre outros segmentos.
O destaque da semana fica por conta do concurso para professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A oferta é de 44 vagas para dar aula no magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. O salários é de R$ 4.875,18, mais acréscimos conforme a titulação do candidato. O prazo para se inscrever segue até 17 de julho.
A Prefeitura de Vitória anunciou a abertura de novo concurso para a contratação de servidores efetivos. São 31 oportunidades, sendo 21 para analista em gestão pública e 10 para auditor de controle interno. A remuneração é de R$ 5.566. Os interessados poderão se inscrever de 1° de julho a 5 de agosto.
Seguem até o dia 8 de julho as inscrições para o concurso de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo, que já está com inscrições abertas. A oferta é de 40 vagas para oficiais. Os interessados precisam ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após o período de formação, será de R$ 10.005.
Quem quer trabalhar na Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) já pode se candidatar às 35 oportunidades disponíveis no certame. A remuneração é de R$ 8,1 mil. O prazo vai até 4 de julho.
O maior salário, entre as seleções abertas, chega a R$ 39.112 na Procuradoria-Geral de Goiás. A oferta é de 10 vagas para o cargo de procurador substituto. As inscrições seguem até 10 de julho.