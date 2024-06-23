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190 editais

Ifes, Ceasa, PMES e TSE: concursos e seleções têm 37 mil vagas

Há oportunidades para trabalhar nas áreas de segurança pública, administrativa, judiciária, acadêmica, entre outros segmentos;  salários podem chegar a R$ 39 mil
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jun 2024 às 17:48

Publicado em 23 de Junho de 2024 às 17:48

A última semana de junho tem 190 editais publicados de concursos públicos e processos seletivos. São mais de 37 mil vagas para ocupar cargos efetivos e temporários. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Os selecionados poderão trabalhar nas áreas de segurança pública, administrativa, judiciária, acadêmica, entre outros segmentos.
IFES
Instituto Federal do ES tem 44 vagas para professores Crédito: Carlos Alberto Silva
O destaque da semana fica por conta do concurso para professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A oferta é de 44 vagas para dar aula no magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. O salários é de R$ 4.875,18, mais acréscimos conforme a titulação do candidato. O prazo para se inscrever segue até 17 de julho.
A Prefeitura de Vitória anunciou a abertura de novo concurso para a contratação de servidores efetivos. São 31 oportunidades, sendo 21 para analista em gestão pública e 10 para auditor de controle interno. A remuneração é de R$ 5.566. Os interessados poderão se inscrever de 1° de julho a 5 de agosto.

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Seguem até o dia 8 de julho as inscrições para o concurso de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo, que já está com inscrições abertas. A oferta é de 40 vagas para oficiais. Os interessados precisam ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após o período de formação, será de R$ 10.005.
Quem quer trabalhar na Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) já pode se candidatar às 35 oportunidades disponíveis no certame. A remuneração é de R$ 8,1 mil. O prazo vai até 4 de julho.
O maior salário, entre as seleções abertas, chega a R$ 39.112 na Procuradoria-Geral de Goiás. A oferta é de 10 vagas para o cargo de procurador substituto. As inscrições seguem até 10 de julho.

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