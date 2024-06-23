Ifes, Ceasa, PMES e TSE: concursos e seleções têm 37 mil vagas

Seguem até o dia 8 de julho as inscrições para o concurso de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo, que já está com inscrições abertas. A oferta é de 40 vagas para oficiais. Os interessados precisam ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após o período de formação, será de R$ 10.005.