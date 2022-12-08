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Níveis técnico e superior

Iema do ES abre concurso com 30 vagas e salários de até R$ 6,5 mil

Inscrições podem ser feitas até 25 de janeiro de 2023; taxas custam R$ 65,15 para os técnicos e R$ 85,15 para os analistas. Provas serão aplicadas em 26 de fevereiro

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 09:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 dez 2022 às 09:34
Atendimento no Iema
Iema contará com novos servidores em breve Crédito: Iema/Divulgação
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) publicou nesta quinta-feira (8) o edital de abertura do concurso público com 30 vagas para cargos de níveis técnico e superior. Os salários são de R$ 3.339 e R$ 6.582, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação.
As oportunidades são destinadas aos cargos de agente e técnico em desenvolvimento hídrico.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 25 de janeiro de 2023, no site do Instituto AOCP. A taxa é de R$ 65,15 para os técnicos e de R$ 85,15 para os agentes.
Podem pedir isenção do valor o candidato que: estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico; se declarar isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física; doador de medula óssea; for eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral; e for doador de sangue; for pessoa com deficiência. A solicitação do benefício pode ser feita até as 23h59 do dia 15 de dezembro de 2022, no site da inscrição.
O concurso terá provas objetiva e discursiva para todos os cargos, além de avaliação de títulos, para a função de agente. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 26 de fevereiro de 2023 na Grande Vitória. Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional, Lei Complementar nº46/94, Noções de Direito Ambiental, Código de Ética do Servidor Público do ES, Noções de Informática e Conhecimento Específicos.
A validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira a distribuição das vagas

Nível técnico

  • Técnico de desenvolvimento ambiental
  • Salário: R$ 3.339
  • Taxa: R$ 65,15
  • Carga horária: 40 horas
  • Vagas: 
  • Técnico agrícola (2)
  • Técnico ambiental (1)
  • Técnico em química (1)

Nível superior

  • Agente de desenvolvimento ambiental
  • Salário: R$ 6.582,60 
  • Taxa: R$ 85,15
  • Carga horária: 40 horas
  • Vagas: 
  • Assistência social (1)
  • Ciências biológicas (1)
  • Ciências sociais (1)
  • Engenharia agronômica (2)
  • Engenharia ambiental (3)
  • Engenharia civil (2)
  • Engenharia de minas (2)
  • Engenharia de produção (1)
  • Engenharia florestal (1)
  • Engenharia mecânica (2)
  • Engenharia metalúrgica (1)
  • Engenharia química (2)
  • Geologia (2)
  • Medicina veterinária (1)
  • Oceanografia (2)
  • Psicologia (1)
  • Zootecnia (1)
Iema do ES abre concurso com 30 vagas e salários de até 6,5 mil reais

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