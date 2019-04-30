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IBGE vai abrir seleção para contratar 400 analistas temporários

Prazo para publicação do edital é de seis meses; contratos terão a duração de um ano, podendo ser prorrogado

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 13:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 abr 2019 às 13:42
Profissionais serão contratados para trabalhar no Censo Demográfico Crédito: Reprodução
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para preencher 400 vagas de analista censitário. A seleção foi autorizada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (30).
> Confira a portaria que autoriza a seleção
As oportunidades são temporárias e os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico 2020. O requisito exigido do candidato será o nível superior.
Os aprovados poderão ser contratados a partir de setembro de 2019 e vão assinar contrato de um ano, podendo ser prorrogado. Os profissionais vão atuar nas etapas de planejamento, acompanhamento e suporte especializado.
IBGE vai abrir seleção para contratar 400 analistas temporários
O IBGE ainda vai definir a remuneração dos aprovados e ficará responsável pela elaboração do edital.
De acordo com a portaria, o edital tem um prazo de seis meses para ser publicado, ou seja, até 30 de outubro.
OUTRAS SELEÇÕES
O IBGE lançará nos próximos meses vários outros editais para contratação de profissionais para trabalhar no Censo Demográfico.
O primeiro documento terá 209 vagas temporárias, já autorizadas por Paulo Guedes. O organizador será o Ibade. Do total de oportunidades, 180 serão para recenseador, que exige o nível fundamental e tem salário de R$ 1,1 mil. O contrato será de dois meses.
Quem tem o nível médio poderá se inscrever para os cargos de agente censitário municipal (4) e agente censitário supervisor (25). A remuneração é de R$ 2,4 mil e R$ 2 mil, respectivamente.
As regras devem ser publicadas até 15 de maio.
O projeto básico do IBGE prevê ainda a contratação de outros 2.459 profissionais, sendo 1.450 para coordenador e 800 para agente censitário operacional. Essas vagas ainda precisam de autorização. O salário é de R$ 4 mil para coordenador e de R$ 1,8 mil para agente censitário operacional.
 

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