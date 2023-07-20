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240 para o ES

IBGE prorroga inscrição de processo seletivo com 7.548 vagas

São 806 oportunidades para o cargo de supervisor de coleta e qualidade e 6.742 para agente de pesquisas e mapeamento. Remuneração chega a R$ 3.100

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 11:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jul 2023 às 11:33
Trabalho do recenseador do IBGE
Trabalho dos profissionais do IBGE Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrição dos dois editais de processo seletivo simplificado para a contratação de 7.548 temporários. Os interessados têm até domingo, dia 23 de julho, para garantir a participação da seleção.
São 806 oportunidades para o cargo de supervisor de coleta e qualidade e 6.742 para agente de pesquisas e mapeamento. A remuneração é de R$ 3.100 e R$ 1.387, respectivamente.
Os profissionais também receberão auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, assim como terão direito a férias e 13º salário proporcionais. A carga horária é de 40 horas semanais.
Para o Espírito Santo, foram destinadas 240 postos, distribuídos pelos seguintes municípios:
  • Agente de pesquisas e mapeamento
  • Alegre (9)
  • Cachoeiro do Itapemirim (17)
  • Cariacica (21)
  • Colatina (15)
  • Guarapari (13)
  • Linhares (17)
  • São Mateus (10)
  • Serra (27)
  • Vila Velha (26)
  • Vitória (61)
  • Supervisor de coleta e qualidade
  • Alegre (1)
  • Cachoeiro do Itapemirim (1)
  • Cariacica (1)
  • Colatina (1)
  • Guarapari (1)
  • Linhares (1)
  • São Mateus (1)
  • Serra (1)
  • Vila Velha (1)
  • Vitória (15)
Os candidatos devem ter o nível médio para concorrer a cada uma das funções. Entretanto, os interessados no cargo de supervisor devem ter ainda carteira de habilitação na categoria B.
O atendimento aos candidatos ocorre até as 23 horas, do dia 23 de julho, no site , por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do processo seletivo.  A taxa de participação é de R$ 42,20.
Podem pedir isenção do valor os candidatos que: sejam inscritos no CadÚnico e membro de família de baixa renda; e doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Os inscritos serão selecionados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados no dia 17 de setembro, com questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia para todos os cargos.
Os candidatos a supervisor terão que responder ainda questões de Noções de Informática e Noções de Administração e Situações Gerenciais. Os candidatos aos cargos de supervisor farão os testes das 9 às 12h30, enquanto que os agentes das 15 às 18h30.
Os aprovados serão contratados pelo período de até um ano, podendo ser prorrogado por até três anos.
As seleções serão destinadas a pessoas que não foram contratadas, nos últimos dois anos, em outros processos seletivos regidos pela Lei nº 8.745/1993.

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