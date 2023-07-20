IBGE prorroga inscrição de processo seletivo com 7.548 vagas

Trabalho dos profissionais do IBGE Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de de Geografia e Estatística ( IBGE ) prorrogou o prazo de inscrição dos dois editais de processo seletivo simplificado para a contratação de 7.548 temporários. Os interessados têm até domingo, dia 23 de julho, para garantir a participação da seleção.

São 806 oportunidades para o cargo de supervisor de coleta e qualidade e 6.742 para agente de pesquisas e mapeamento. A remuneração é de R$ 3.100 e R$ 1.387, respectivamente.

Os profissionais também receberão auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, assim como terão direito a férias e 13º salário proporcionais. A carga horária é de 40 horas semanais.

Para o Espírito Santo, foram destinadas 240 postos, distribuídos pelos seguintes municípios:

Agente de pesquisas e mapeamento

Alegre (9)

Cachoeiro do Itapemirim (17)

Cariacica (21)

Colatina (15)

Guarapari (13)

Linhares (17)

São Mateus (10)

Serra (27)

Vila Velha (26)

Vitória (61)

Supervisor de coleta e qualidade

Alegre (1)

Cachoeiro do Itapemirim (1)

Cariacica (1)

Colatina (1)

Guarapari (1)

Linhares (1)

São Mateus (1)

Serra (1)

Vila Velha (1)

Vitória (15)

Os candidatos devem ter o nível médio para concorrer a cada uma das funções. Entretanto, os interessados no cargo de supervisor devem ter ainda carteira de habilitação na categoria B.

O atendimento aos candidatos ocorre até as 23 horas, do dia 23 de julho, no site , por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , organizador do processo seletivo. A taxa de participação é de R$ 42,20.

Podem pedir isenção do valor os candidatos que: sejam inscritos no CadÚnico e membro de família de baixa renda; e doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Os inscritos serão selecionados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados no dia 17 de setembro, com questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia para todos os cargos.

Os candidatos a supervisor terão que responder ainda questões de Noções de Informática e Noções de Administração e Situações Gerenciais. Os candidatos aos cargos de supervisor farão os testes das 9 às 12h30, enquanto que os agentes das 15 às 18h30.

Os aprovados serão contratados pelo período de até um ano, podendo ser prorrogado por até três anos.