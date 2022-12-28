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IBGE contrata mais de 700 recenseadores no ES

Profissionais vão trabalhar no Censo 2022; interessados podem se inscrever até 4 de janeiro. Veja os municípios onde têm oportunidades

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 14:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 dez 2022 às 14:44
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro
IBGE faz treinamentos antes dos recenseadores assumirem os postos Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Superintendência no Espírito Santo, está contratando 795 recenseadores para trabalhar no Censo 2022. As oportunidades são para 27 municípios capixabas.
Os interessados podem se inscrever até 4 de janeiro de 2023, nos endereços listados no quadro abaixo. Os candidatos passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo.
Segundo o órgão, aposentados da União, do Estado ou dos Municípios podem ser contratados, segundo a Medida Provisória (MP) 1.141, publicada no Diário Oficial da União em 21/11/22.
O cargo de recenseador exige que o candidato tenha o nível fundamental completo. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais.
A remuneração do profissional é por produção, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra). É possível fazer uma simulação no site do Censo 2022.
Além dos auxílios treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional.
O IBGE já lançou diversos editais de processos seletivos e segue com dificuldade de contratar trabalhadores em algumas regiões do país. O órgão tenta flexibilizar regras de contratação e melhorar a remuneração dos recenseadores como forma de atrair e reter candidatos. A falta de pessoal provocou o adiamento do resultado da pesquisa. A previsão passou para o final de janeiro Anteriormente, o prazo para divulgação era outubro

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