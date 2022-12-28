IBGE contrata mais de 700 recenseadores no ES

IBGE faz treinamentos antes dos recenseadores assumirem os postos Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Superintendência no Espírito Santo, está contratando 795 recenseadores para trabalhar no Censo 2022. As oportunidades são para 27 municípios capixabas.

Os interessados podem se inscrever até 4 de janeiro de 2023, nos endereços listados no quadro abaixo. Os candidatos passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo.

Segundo o órgão, aposentados da União, do Estado ou dos Municípios podem ser contratados, segundo a Medida Provisória (MP) 1.141, publicada no Diário Oficial da União em 21/11/22.

O cargo de recenseador exige que o candidato tenha o nível fundamental completo. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais.

A remuneração do profissional é por produção, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra). É possível fazer uma simulação no site do Censo 2022

Além dos auxílios treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional.