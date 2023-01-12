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IBGE contrata 365 recenseadores no ES

Oportunidades são para atuar em 23 municípios do Espírito Santo; interessados podem se inscrever até 18 de janeiro em um dos pontos de atendimento

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 10:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jan 2023 às 10:55
Recenseadores do IBGE
Recenseadores do IBGE Crédito: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está contratando profissionais para trabalharem no Censo 2022. A oferta é de 365 vagas temporárias para a função de recenseador, distribuídas em 23 municípios do Espírito Santo.
Para se candidatar, é necessário ter o nível fundamental completo. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. A remuneração do recenseador é por produção, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra).
Um simulador para calcular a remuneração do recenseador está disponível no site do Censo 2022. Além dos auxílios treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional.
Os interessados podem se inscrever até 18 de janeiro, nos pontos de atendimento listados no quadro abaixo. Não há cobrança de taxa de inscrição. Antes de irem a campo, os candidatos passarão por um treinamento.
Aposentados da União, do Estado ou dos Municípios podem ser contratados, segundo a Medida Provisória (MP) 1.141, publicada no Diário Oficial da União em 21 de novembro de 2022.
O IBGE já lançou diversos editais de processos seletivos e segue com dificuldade de contratar trabalhadores em algumas regiões do país. O órgão tenta flexibilizar regras de contratação e melhorar a remuneração dos recenseadores como forma de atrair e reter candidatos. A falta de pessoal provocou, mais uma vez, o adiamento do resultado da pesquisa. Agora, a previsão passou para o final de janeiro Anteriormente, a previsão era outubro.

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