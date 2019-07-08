IBGE abre seleção para contratar 400 agentes censitários

IBGE vai contratar profissionais para atuar no Censo Demográfico 2020 Crédito: Reprodução | Arquivo

remuneração é de R$ 4.200,00, mais auxílio: alimentação, transporte e pré-escola. A carga horária a ser cumprida é 40 horas semanais.

As vagas ofertadas são para as áreas de: Análise de Sistemas em: Desen. Aplicações (17); Desenv. Aplicações Web Mobile (2); Suporte a Comunicações e Rede (5); Suporte à Produção (4); Suporte Operacional e de Tecnologia (4); Análise Socioeconômica (36); Biblioteconomia e Documentação (4); Ciências Contábeis (30); Ciências Sociais (12); Desenho Instrucional (2); Geoprocessamento (24); Gestão e Infraestrutura (142); Jornalismo (35); Letras (1); Logística (5); Métodos Quantitativos (57); Planejamento e Gestão (1); Produção Gráfica/ Editorial (2); Programação Visual/ Web Design (10); Recursos Humanos (7).

Para o Espírito Santo , a oferta é de quatro vagas, sendo uma para cada um dos seguintes cargos: análise socioeconômica, ciências contábeis, jornalista e métodos quantitativos. Há chances ainda para os municípios de Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN) Palmas (TO) Porto Alegre (RS) Porto Velho (RO) Recife (PE), Rio Branco (AC) Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) São Luís (MA) São Paulo (SP) e Teresina (PI).

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de julho de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br . O valor da taxa a ser paga é de R$ 64,00.

O processo seletivo contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com data de realização prevista para o dia 1º de novembro de 2019.

A validade da seleção é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.