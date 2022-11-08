IBGE abre novo processo seletivo com 712 vagas no ES

Trabalho do recenseador do IBGE Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a abertura de novo processo seletivo para trabalho voluntário no Censo 2022. São 712 vagas, das quais 704 para a função de recenseador, distribuídas em 41 municípios, e oito para agente censitário (uma em Conceição do Castelo, uma em Brejetuba e seis em Santa Maria de Jetibá).

Os interessados podem se inscrever até a próxima quinta-feira, 10 de novembro de 2022, nos locais indicados no quadro abaixo. Antes de começar a trabalhar, os selecionados recebem treinamento das atividades.

O cargo de agente censitário supervisor exige que o candidato tenha o nível médio completo. A carga é de 40 horas por semana. Os salários mensais oscilam entre R$ 1.700 e R$ 2.100.

Já quem for se inscrever no cargo de recenseador precisa ter o ensino fundamental completo. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. A remuneração do recenseador é por produção, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra).

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