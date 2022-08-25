IBGE abre novo processo seletivo com 6,7 mil vagas

Profissionais atuando em pesquisas do IBGE no Rio de Janeiro Crédito: Agência IBGE/Divulgação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (25) novo processo seletivo complementar para a contratação de profissionais de níveis fundamental e médio. A oferta é de 6.765 vagas para trabalhar no Censo Demográfico de 2022. Do total de postos, 6.514 são destinados ao cargo de recenseador e 21 para agente censitário municipal e supervisor.

O Espírito Santo tem 519 vagas para recenseador, distribuídas em 24 municípios, e 4 para agente censitário supervisor, em 3 cidades. As chances foram distribuídas da seguinte maneira:

Afonso Cláudio: 1

Águia Branca: 2

Aracruz: 25

Brejetuba: 1

Cachoeiro de Itapemirim: 87

Cariacica: 82

Colatina: 25

Conceição do Castelo: 2

Domingos Martins: 2

Fundão: 4

Governador Lindenberg: 3

Itarana: 4

Presidente Kennedy: 3

Rio Bananal: 6

Rio Novo do Sul: 1

Santa Leopoldina: 3

Santa Maria de Jetibá: 11

Santa Teresa: 17

São Gabriel da Palha: 14

São Mateus: 3

Serra: 127

Venda Nova do Imigrante: 1

Vila Valério: 2

Vila Velha: 93

A remuneração do recenseador é por produção e a escolaridade exigida é nível fundamental completo. Para os cargos de agente censitário, a escolaridade exigida é o nível médio completo e o salário inicial é de R$ 2.100.

Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022, nos endereços lançados no site do processo seletivo . Não há taxa de participação

A seleção do concurso IBGE será por meio de análise de títulos. O resultado preliminar será divulgado no dia 31 de agosto, com possibilidade de recursos até 1º de setembro.

SERVIÇO

Vagas: 6.765, dias quais 523 para o Espírito Santo.