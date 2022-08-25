IBGE abre novo processo seletivo com 6,7 mil vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (25) novo processo seletivo complementar para a contratação de profissionais de níveis fundamental e médio. A oferta é de 6.765 vagas para trabalhar no Censo Demográfico de 2022. Do total de postos, 6.514 são destinados ao cargo de recenseador e 21 para agente censitário municipal e supervisor.
O Espírito Santo tem 519 vagas para recenseador, distribuídas em 24 municípios, e 4 para agente censitário supervisor, em 3 cidades. As chances foram distribuídas da seguinte maneira:
- Afonso Cláudio: 1
- Águia Branca: 2
- Aracruz: 25
- Brejetuba: 1
- Cachoeiro de Itapemirim: 87
- Cariacica: 82
- Colatina: 25
- Conceição do Castelo: 2
- Domingos Martins: 2
- Fundão: 4
- Governador Lindenberg: 3
- Itarana: 4
- Presidente Kennedy: 3
- Rio Bananal: 6
- Rio Novo do Sul: 1
- Santa Leopoldina: 3
- Santa Maria de Jetibá: 11
- Santa Teresa: 17
- São Gabriel da Palha: 14
- São Mateus: 3
- Serra: 127
- Venda Nova do Imigrante: 1
- Vila Valério: 2
- Vila Velha: 93
A remuneração do recenseador é por produção e a escolaridade exigida é nível fundamental completo. Para os cargos de agente censitário, a escolaridade exigida é o nível médio completo e o salário inicial é de R$ 2.100.
Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022, nos endereços lançados no site do processo seletivo. Não há taxa de participação
A seleção do concurso IBGE será por meio de análise de títulos. O resultado preliminar será divulgado no dia 31 de agosto, com possibilidade de recursos até 1º de setembro.
SERVIÇO
Vagas: 6.765, dias quais 523 para o Espírito Santo.
Inscrições: até 29 de agosto de 2022. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição, que deverá ser entregue nos postos de atendimento listados no edital.