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Níveis fundamental e médio

IBGE abre novo processo seletivo com 6,7 mil vagas

Oportunidades são para cargos de recenseador e agente censitário municipal e supervisor; inscrições seguem até segunda-feira, dia 29 de agosto
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 ago 2022 às 11:14

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 11:14

Profissionais atuando em pesquisas do IBGE no Rio de Janeiro
Profissionais atuando em pesquisas do IBGE no Rio de Janeiro Crédito: Agência IBGE/Divulgação
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (25) novo processo seletivo complementar para a contratação de profissionais de níveis fundamental e médio. A oferta é de 6.765 vagas para trabalhar no Censo Demográfico de 2022. Do total de postos, 6.514 são destinados ao cargo de recenseador e 21 para agente censitário municipal e supervisor.
O Espírito Santo tem 519 vagas para recenseador, distribuídas em 24 municípios, e 4 para agente censitário supervisor, em 3 cidades. As chances foram distribuídas da seguinte maneira:
  • Afonso Cláudio: 1
  • Águia Branca: 2
  • Aracruz: 25
  • Brejetuba: 1
  • Cachoeiro de Itapemirim: 87
  • Cariacica: 82
  • Colatina: 25
  • Conceição do Castelo: 2
  • Domingos Martins: 2
  • Fundão: 4 
  • Governador Lindenberg: 3
  • Itarana: 4
  • Presidente Kennedy: 3
  • Rio Bananal: 6
  • Rio Novo do Sul: 1
  • Santa Leopoldina: 3
  • Santa Maria de Jetibá: 11
  • Santa Teresa: 17
  • São Gabriel da Palha: 14
  • São Mateus: 3
  • Serra: 127
  • Venda Nova do Imigrante: 1
  • Vila Valério: 2
  • Vila Velha: 93
A remuneração do recenseador é por produção e a escolaridade exigida é nível fundamental completo. Para os cargos de agente censitário, a escolaridade exigida é o nível médio completo e o salário inicial é de R$ 2.100.
Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022, nos endereços lançados no site do processo seletivo. Não há taxa de participação 
A seleção do concurso IBGE será por meio de análise de títulos. O resultado preliminar será divulgado no dia 31 de agosto, com possibilidade de recursos até 1º de setembro.
SERVIÇO
Vagas: 6.765, dias quais 523 para o Espírito Santo. 
Inscrições: até 29 de agosto de 2022. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição, que deverá ser entregue nos postos de atendimento listados no edital.

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