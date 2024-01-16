Iases contrata profissionais temporários com salário de até R$ 6 mil

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 25 profissionais de nível superior. Os postos são para os cargos de assistente social (6), assistente jurídico (6), nutricionista (1), pedagogo (6) e psicólogo (6).
As remunerações serão de R$ 6.911,13, com exceção de assistente jurídico, cujos ganhos serão de R$ 5.118,83. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600. A jornada de trabalho será de 40 horas.
Os selecionados vão trabalhar nas unidades da Grande Vitória, Regional Norte e Regional Sul. Os contratos serão firmados pelo prazo de 12 meses, cabendo prorrogação por igual período, a critério da Administração.
As inscrições podem ser feitas de 18 a 28 de janeiro, no site selecao.es.gov.br
A seleção será composta pelas seguintes etapas: comprovação das informações declaradas, investigação social, sindicância de vida pregressa do candidato e formalização de contrato.
SERVIÇO
- Vagas: 25 para nível superior
- Remuneração: R$ 6.911,13, com exceção de assistente jurídico, cujos ganhos serão de R$ 5.118,83.
- Inscrição: de 18 a 28 de janeiro, no site selecao.es.gov.br
- Edital