Iases contrata profissionais temporários com salário de até R$ 6 mil

Unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo ( Iases ) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 25 profissionais de nível superior. Os postos são para os cargos de assistente social (6), assistente jurídico (6), nutricionista (1), pedagogo (6) e psicólogo (6).

As remunerações serão de R$ 6.911,13, com exceção de assistente jurídico, cujos ganhos serão de R$ 5.118,83. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600. A jornada de trabalho será de 40 horas.

Os selecionados vão trabalhar nas unidades da Grande Vitória, Regional Norte e Regional Sul. Os contratos serão firmados pelo prazo de 12 meses, cabendo prorrogação por igual período, a critério da Administração.

As inscrições podem ser feitas de 18 a 28 de janeiro, no site selecao.es.gov.br

A seleção será composta pelas seguintes etapas: comprovação das informações declaradas, investigação social, sindicância de vida pregressa do candidato e formalização de contrato.

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