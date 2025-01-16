O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de técnico superior socioeducativo. A oferta é de 28 vagas, com salário de R$ 7.222,76, mais auxílio-alimentação de R$ 600. Também haverá formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para atuar nas unidades da autarquia da Grande Vitória e regiões Norte e Sul. A carga horária é de 40 horas semanais.
Podem participar da seleção os candidatos formados em Direito, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Nutrição e Terapia Ocupacional.
As inscrições poderão ser feitas das 15 horas de 17 de janeiro até as 15 horas do dia 24 do mesmo mês, no site selecao.es.gov.br. Só será permitida uma inscrição por CPF e o candidato poderá optar por uma região.
Iases contrata profissionais de níveis superior com salário de R$ 7 mil
A seleção será feita por meio de avaliação de títulos. O contrato será firmado por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado a critério da administração, por igual período.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
- Atuar em ações que objetivem o cumprimento de medidas socioeducativas;
- Participar dos programas de atendimentos socioeducativos e do planejamento estratégico institucional, objetivando a capacitação e o desenvolvimento profissional do socioeducando;
- Participar de atividades internas e externas demandadas pela instituição;
- Colaborar na articulação com o sistema de garantias de direitos e com organizações públicas e/ou privadas a fim de estimular e desenvolver parcerias e/convênios;
- Colaborar na mediação de conflitos nas Unidades Socioeducativas;
- Fomentar a implementação da Justiça Restaurativa, incorporando tais ideias e metodologias no âmbito do sistema socioeducativo;
- Participar de comissões, fóruns, conselhos, grupo de estudos correlacionados no âmbito da Infância e da Adolescência e áreas afins;
- Realizar acolhimento e avaliação inicial do socioeducando e da família;
- Emitir diagnósticos sobre o desenvolvimento do socioeducando em cumprimento da medida socioeducativa, utilizando-se de referenciais técnico-científicos regulamentados e reconhecidos pela respectiva profissão, com o atendimento individual e grupal ao socioeducando e sua família;
- Promover a intersetorialidade das ações para o atendimento do socioeducando e sua família;
- Realizar atividades relacionadas à promoção, à prevenção e à recuperação no campo da saúde do socioeducando;
- Atuar no planejamento, organização e implementação de rotinas pedagógicas da unidade ou programa pedagógico;
- Desenvolver programas ocupacionais, trabalhos individuais terapêuticos e em pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas e psicológicas possibilitando o restabelecimento da saúde biopsicossocial do socioeducando;
- Elaborar notas técnicas a fim de subsidiar relatório avaliativo do socioeducando a ser encaminhado aos órgãos competentes;
- Elaborar projetos de mobilização de recursos, segundo a política organizacional;
- Promover a inclusão social dos socioeducandos em cumprimento de medida socioeducativa, do egresso e de suas famílias;
- Promover, em articulação com as Equipes Técnicas das unidades, palestras para os socioeducandos, pais ou responsáveis;
- Desenvolver e implementar instrumentos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação com foco em resultados na área de atuação;
- Desenvolver periodicamente estudos técnicos, análises, relatórios, pareceres e pesquisas na sua área de formação/atuação;
- Realizar ações zelando pela observância das medidas socioeducativas, em conformidade com a regulação do SINASE e do Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Conduzir veículos, desde que habilitado, conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades;
- Planejar, coordenar, executar, supervisionar e monitorar as atividades relacionadas à sua área de formação e às outras atividades correlatas.