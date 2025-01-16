Iases tem processo seletivo aberto para temporários Crédito: Iases | Divulgação

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de técnico superior socioeducativo. A oferta é de 28 vagas, com salário de R$ 7.222,76, mais auxílio-alimentação de R$ 600. Também haverá formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para atuar nas unidades da autarquia da Grande Vitória e regiões Norte e Sul. A carga horária é de 40 horas semanais.

Podem participar da seleção os candidatos formados em Direito, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Nutrição e Terapia Ocupacional.

As inscrições poderão ser feitas das 15 horas de 17 de janeiro até as 15 horas do dia 24 do mesmo mês, no site selecao.es.gov.br. Só será permitida uma inscrição por CPF e o candidato poderá optar por uma região.

Your browser does not support the audio element. Iases contrata profissionais de níveis superior com salário de R$ 7 mil

A seleção será feita por meio de avaliação de títulos. O contrato será firmado por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado a critério da administração, por igual período.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO