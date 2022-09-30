O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir concurso público com 400 vagas para agente socioeducativo, sendo 100 para mulheres e 300 para homens. O cargo exige que o candidato tenha o nível médio e carteira de habilitação na categoria B.
A remuneração é de R$ 3.467,04, sendo R$ 3.167,04 de vencimento básico e R$ 300 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho será de 40 horas por semana.
Iases abre concurso com 400 vagas para quem tem o nível médio
As inscrições poderão ser feitas de 10 de outubro a 15 de novembro, pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), organizador do concurso. A taxa será de R$ 68. No ato da inscrição, é necessário indicar a região que deseja concorrer e onde quer realizar a prova objetiva, podendo escolher entre Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
Poderão solicitar a isenção da taxa pessoas que se encaixem em uma das condições: hipossuficiência econômica; doadores de medula óssea; eleitores convocados e nomeados, pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo; pessoa com deficiência.
Além de pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física; e cadastrados no programa Cadastro Único (CadÚnico). As solicitações devem ser feitas nos dias 10 a 11 de outubro, pelo site da banca.
ETAPAS
O concurso contará com as seguintes etapas:
- Prova objetiva e de redação;
- Teste de Avaliação Física;
- Teste de Avaliação Psicológica;
- Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato;
- Curso de Formação.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
Os exames objetivos e de redação estão marcados para o dia 4 de dezembro, das 13h às 18h. Os candidatos deverão responder a 70 questões, divididas pelas disciplinas de:
- Língua Portuguesa: 15 questões;
- Matemática: 15 questões;
- Informática: 10 questões;
- Conhecimentos Específicos: 30 questões.
Já na prova de redação será necessário elaborar um texto narrativo sobre um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos.
Serão corrigidas as redações das 700 mulheres com as melhores pontuações na objetiva e os 2.100 homens.
TESTE FÍSICO
O teste de avaliação física (TAF) está previsto para o período de 4 a 12 de fevereiro. Os participantes farão teste de força na barra fixa, abdominal remador e corrida de 12 minutos.
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
A avaliação psicológica vai analisar a adequação do candidato ao perfil profissiográfico da atividade. Essa etapa deve ocorrer dia 5 de março, segundo o cronograma.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
A investigação tem como objetivo verificar se o candidato tem idoneidade moral necessária para ser agente socioeducativo, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos a atribuições do cargo, visando analisar a vida pregressa e atual do candidato na esfera policial, judicial, trabalhista, administrativa, acadêmica/escolar.
Serão analisadas infrações penais, ilícitos civis, bem como sua conduta social, moral, profissional ou escolar, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas, e detectar fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato ao serviço público no âmbito do Iases.
CURSO DE FORMAÇÃO
O curso de formação, de caráter eliminatório, está marcado para o período de 22 de maio a 14 de junho. Ele busca passar o conhecimento conceitual acerca da realidade institucional, marco legal, políticas públicas, práticas socioeducativas e direitos humanos, com foco na formação de um profissional que seja sujeito consciente do seu papel na socioeducação.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
ATRIBUIÇÕES
- Intervir pedagogicamente, de forma direta ou indireta, nos processos socioeducativos, através do diálogo, orientações técnicas e administrativas, quando convocado;
- Participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Individual de Atendimento (PIA);
- Registrar as irregularidades e fatos importantes para o atendimento técnico, no livro de ocorrências, ocorridos na admissão e desligamento, nas movimentações internas e externas, durante todo o cumprimento da medida socioeducativa;
- Realizar e controlar a movimentação interna dos socioeducandos, acompanhando os atendimentos técnicos, os horários de lazer, refeições, cultura, esporte, as atividades escolares e os cursos profissionalizantes;
- Atuar como um canal de comunicação entre os socioeducandos e os diversos setores de atendimento técnico da unidade.