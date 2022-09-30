Iases abre concurso com 400 vagas para quem tem o nível médio

Unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir concurso público com 400 vagas para agente socioeducativo, sendo 100 para mulheres e 300 para homens. O cargo exige que o candidato tenha o nível médio e carteira de habilitação na categoria B.

A remuneração é de R$ 3.467,04, sendo R$ 3.167,04 de vencimento básico e R$ 300 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho será de 40 horas por semana.

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As inscrições poderão ser feitas de 10 de outubro a 15 de novembro, pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) , organizador do concurso. A taxa será de R$ 68. No ato da inscrição, é necessário indicar a região que deseja concorrer e onde quer realizar a prova objetiva, podendo escolher entre Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

Poderão solicitar a isenção da taxa pessoas que se encaixem em uma das condições: hipossuficiência econômica; doadores de medula óssea; eleitores convocados e nomeados, pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo; pessoa com deficiência.

Além de pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física; e cadastrados no programa Cadastro Único (CadÚnico). As solicitações devem ser feitas nos dias 10 a 11 de outubro, pelo site da banca.

ETAPAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva e de redação;

Teste de Avaliação Física;

Teste de Avaliação Psicológica;

Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato;

Curso de Formação.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

Os exames objetivos e de redação estão marcados para o dia 4 de dezembro, das 13h às 18h. Os candidatos deverão responder a 70 questões, divididas pelas disciplinas de:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Matemática: 15 questões;



Informática: 10 questões;



Conhecimentos Específicos: 30 questões.



Já na prova de redação será necessário elaborar um texto narrativo sobre um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos.

Serão corrigidas as redações das 700 mulheres com as melhores pontuações na objetiva e os 2.100 homens.

TESTE FÍSICO

O teste de avaliação física (TAF) está previsto para o período de 4 a 12 de fevereiro. Os participantes farão teste de força na barra fixa, abdominal remador e corrida de 12 minutos.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A avaliação psicológica vai analisar a adequação do candidato ao perfil profissiográfico da atividade. Essa etapa deve ocorrer dia 5 de março, segundo o cronograma.

INVESTIGAÇÃO SOCIAL

A investigação tem como objetivo verificar se o candidato tem idoneidade moral necessária para ser agente socioeducativo, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos a atribuições do cargo, visando analisar a vida pregressa e atual do candidato na esfera policial, judicial, trabalhista, administrativa, acadêmica/escolar.

Serão analisadas infrações penais, ilícitos civis, bem como sua conduta social, moral, profissional ou escolar, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas, e detectar fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato ao serviço público no âmbito do Iases.

CURSO DE FORMAÇÃO

O curso de formação, de caráter eliminatório, está marcado para o período de 22 de maio a 14 de junho. Ele busca passar o conhecimento conceitual acerca da realidade institucional, marco legal, políticas públicas, práticas socioeducativas e direitos humanos, com foco na formação de um profissional que seja sujeito consciente do seu papel na socioeducação.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

ATRIBUIÇÕES