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Nível superior

Governo federal libera edital de concurso com salário de R$ 11 mil

Vagas são para os cargos de analista de planejamento, pesquisador em propriedade industrial e tecnologista em propriedade industrial, em diversas áreas de atuação

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 14:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 out 2023 às 14:49
Fachada do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Fachada do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia do governo federal vinculada ao Ministério da Economia, liberou nesta terça-feira (31) o edital de abertura de concurso público com 120 vagas para cargos de nível superior. Os salários variam de R$ 9.144 a R$ 11.205.
As oportunidades são para os cargos de analista de planejamento, pesquisador em propriedade industrial e tecnologista em propriedade industrial, em diversas áreas de atuação. Os aprovados vão atuar nas unidades do órgão situadas na cidade do Rio de Janeiro.
As inscrições podem ser feitas de 1º a 21 de novembro, no site do Cebraspe, responsável pelo processo seletivo.  A taxa de participação é R$116, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.
As provas estão marcadas para o dia 14 de janeiro de 2024 e contarão com 120 questões do tipo certo ou errado. As questões serão distribuídas entre as disciplinas de: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Língua Francesa, Propriedade Industrial, Conhecimentos Complementares e Conhecimentos Específicos.
Também haverá avaliação de títulos. O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira as vagas

  • Analista de planejamento
Governo federal libera edital de concurso com salário de R$ 11 mil
  • Administração (14)
  • Direito (1)
  • Contabilidade ou Ciências Contábeis (2)
  • Economia ou Ciências Econômicas (2)
  • Engenharia Civil (1)
  • Engenharia Elétrica (1)
  • Arquitetura (1)
  • Psicologia (1)
  • Tecnologia da Informação com ênfase em Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (10)
  • Tecnologia da Informação com ênfase em Infraestrutura de Tecnologia da Informação (4)
  • Tecnologia da Informação com ênfase em Segurança da Informação (2)
Pesquisador em propriedade industrial
  • Biologia Celular e Molecular | Bioquímica | Biotecnologia | Enzimologia | Microbiologia | Imunologia | Bioinformática (5)
  • Bioquímica | Imunologia | Biologia Celular e Molecular | Biotecnologia | Microbiologia (15)
  • Área 3: Redes de Comunicação Sem Fio | Sistemas de Comunicações Móveis | Sistemas e Redes de Comunicação Digital | Protocolos de Comunicação (10)
  • Processamento de Sinais | Processamento de Dados de Imagem, Áudio ou Voz | Codificação, Compressão e Decodificação de Imagem, Áudio e Voz | Reconhecimento de Padrões (5)
  • Instrumentos e Processos de Medição de Grandezas Físicas, Químicas e Biomédicas | Sensores e Biosensores | Aparelhos de Diagnóstico e Terapia | Biomecânica (5)
Tecnologista em propriedade industrial
  • Qualquer área de formação (40)

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