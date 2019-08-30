Governo do ES vai qualificar 25 mil mulheres empreendedoras

Vice-governadora, Jaqueline Moraes Crédito: Hélio Filho/Secom

governo do Estado deve oferecer 25 mil vagas em cursos até 2022 para mulheres que querem empreender . As oportunidades fazem parte do programa Agenda Mulher que foi lançado na última quinta-feira (29), pela vice-governadora Jaqueline Moraes.

Segundo ela, o objetivo é desenvolver ações para empoderar e dar visibilidade às mulheres, por meio do empreendedorismo, oferecendo cursos que terão como foco desde formações e qualificações diversificadas até o fortalecimento emocional, para ajudar no processo de autoconhecimento.

“A ideia é dar visibilidade, fortalecer e empoderar as mulheres empreendedoras. Queremos desenvolver ações para que elas possam empreender individual ou coletivamente. Para isso, vamos dar acesso a conteúdo, cursos, palestras e outros serviços que venham realmente ao encontro de suas necessidades. Sabemos que o que segura a economia são as pequenas empresas, por isso a necessidade de capacitação”, declara a vice-governadora.

ITINERANTE

Conceição da Barra. O governo estadual lançou também o Agenda Mulher Itinerante, que será levado para o interior, com foco em 10 microrregiões do Espírito Santo. A primeira visita será feita no dia 17 de setembro, em

“Durante as visitas vamos ouvir dessas mulheres o que elas precisam, quais são as suas áreas de interesse para se qualificarem, de acordo com as necessidade locais”, destaca.

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Secti), que já oferece qualificação por meio do Qualificar ES Mulher. Jaqueline Moraes ressalta que as qualificações serão desenvolvidas por meio de parcerias, entre elas, a, que já oferece qualificação por meio do Qualificar ES Mulher.