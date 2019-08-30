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Até 2022

Governo do ES vai qualificar 25 mil mulheres empreendedoras

Objetivo é capacitar mulheres para que elas possam investir no próprio negócio individual ou coletivamente

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 16:21

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

30 ago 2019 às 16:21
Vice-governadora, Jaqueline Moraes Crédito: Hélio Filho/Secom
O governo do Estado deve oferecer 25 mil vagas em cursos até 2022 para mulheres que querem  empreender. As oportunidades fazem parte do programa Agenda Mulher que foi lançado na última quinta-feira (29), pela vice-governadora Jaqueline Moraes.
Segundo ela, o objetivo é desenvolver ações para empoderar e dar visibilidade às mulheres, por meio do empreendedorismo, oferecendo cursos que terão como foco desde formações e qualificações diversificadas até o fortalecimento emocional, para ajudar no processo de autoconhecimento.
> Comércio espera abrir 5 mil vagas de emprego no ES
“A ideia é dar visibilidade, fortalecer e empoderar as mulheres empreendedoras. Queremos desenvolver ações para que elas possam empreender individual ou coletivamente. Para isso, vamos dar acesso a conteúdo, cursos, palestras e outros serviços que venham realmente ao encontro de suas necessidades. Sabemos que o que segura a economia são as pequenas empresas, por isso a necessidade de capacitação”, declara a vice-governadora.
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ITINERANTE
O governo estadual lançou também o Agenda Mulher Itinerante, que será levado para o interior, com foco em 10 microrregiões do Espírito Santo. A primeira visita será feita no dia 17 de setembro, em Conceição da Barra.
“Durante as visitas vamos ouvir dessas mulheres o que elas precisam, quais são as suas áreas de interesse para se qualificarem, de acordo com as necessidade locais”, destaca.
> Empreendedores de pequenos negócios ganham direito a crédito maior
Jaqueline Moraes ressalta que as qualificações serão desenvolvidas por meio de parcerias, entre elas, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Secti), que já oferece qualificação por meio do Qualificar ES Mulher.
O programa tem ainda outras parcerias como o da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) para capacitar mulheres; o “Linha de Crédito para Mulheres”, em parcerias com Banestes, que desenvolve linhas de crédito para o público feminino; entre outras.

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