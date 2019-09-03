Governo do ES vai abrir concursos para áreas saúde e segurança

Secretaria da Saúde: pasta abrirá vagas de agentes comunitários de saúde Crédito: Carlos Alberto Silva

Ainda este ano deverão ser abertas mil vagas para agentes comunitários de saúde, cargo que, pela nova legislação, vai exigir o ensino médio dos candidatos. A informação é do secretários de Saúde , Nésio Medeiros.

“O Ministério da Saúde autorizou recentemente a ampliação de mais de mil equipes de agentes comunitários e 389 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Os municípios têm até janeiro para se adequar”, informou Medeiros.

O salário desses profissionais é de R$ 1.250. O valor é pago pelo governo federal (95%) e municípios. “A lei federal determina que a contratação desses agentes seja feita por meio de processo seletivo. A exigência era o ensino fundamental, mas, com as novas regras, o requisito passou a ser o ensino médio”, comentou.

SEGURANÇA PÚBLICA

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, disse que a intenção é fazer concurso público anualmente para Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar para suprir as vagas das pessoas que se aposentaram. No entanto, ele não detalhou quantas seriam.