Governo do ES vai abrir concurso com 600 vagas para Polícia Penal

Polícia Penal do ES vai ganhar novos policiais penais em breve Crédito: Divulgação/Sejus

governo do Espírito Santo vai abrir novo concurso com 600 vagas para Polícia Penal. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) em suas redes sociais. Segundo ele, estão autorizados procedimentos administrativos para abertura do certame. A previsão é de que a seleção ocorra no ano que vem. O salário inicial da carreira é de R$ 4.717,08

“Vamos reforçar uma polícia que é nova, criada recentemente, para garantir cada vez mais segurança e proteção para o nosso sistema prisional”, comenta o chefe do Poder Executivo.

O secretário de Justiça, Rafael Pacheco, lembrou que em agosto começa o treinamento dos aprovados no último concurso, que foi realizado em 2023. “Com isso, vamos alcançar o número pleno de policiais penais”, afirmou.

Já o diretor geral da Polícia Penal, José Franco, os treinamentos devem terminar no final deste ano.

Entre as atribuições do cargo de policial penal estão atividades voltadas ao planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas às pessoas privadas de liberdade.

Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio, carteira de habilitação na categoria B ou superior, entre outros requisitos.

O último concurso da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) foi realizado no ano passado, também com 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário. O regime de trabalho é estatutário, que garante a estabilidade do servidor. O certame atraiu 38.101 inscritos.

O salário inicial foi de R$ 4.341,06, já somando o vencimento de R$ 3.741,06 e o auxílio-alimentação de R$ 600. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Os valores são referentes ao último edital. Atualmente, a remuneração inicial é de R$ 4.717,08