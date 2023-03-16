Governo do ES autoriza concurso da Prodest com 35 vagas e salários de R$7 mil

Prodest Crédito: Divulgação/ Prodest

O Governo do Espírito Santo autorizou a realização do concurso público para atuação no Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest). Ao todo, são 35 vagas com cadastro de reserva para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação (TI). A próxima etapa é definição da banca que organizará o certame.

De acordo com a publicação no Diário Oficial desta quarta-feira (15), o Diretor Presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo, Marcelo Azeredo Cornélio, designou Comissão Especial para organizar, coordenar, executar e concluir os trabalhos necessários à aplicação do concurso.

Segundo o Instituto de Tecnologia, os aprovados terão a remuneração inicial de R$7.000,29 para uma carga horária de 40 horas semanais, além de benefícios como assistência médico-hospitalar e ticket alimentação.

Na avaliação do presidente do Prodest Marcelo Cornélio, o concurso público é fundamental para o Instituto aumentar a capacidade de suprir a demanda dos órgãos estaduais por serviços de TI.