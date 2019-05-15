Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Governo do ES abre mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação
Inscrições abertas

Governo do ES abre mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação

A maior parte das vagas (4.510) é destinada a 31 cursos presenciais nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Aracruz

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 17:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 mai 2019 às 17:10
Interessados poderão estudar sem sair de casa Crédito: janeb13/Pixabay
O governo do Estado vai abrir 8.210 vagas em 43 cursos de qualificação. O programa Qualificar ES terá oportunidades para cursos presenciais, semi presenciais e a distância. A expectativa é que sejam qualificadas 170 mil pessoas até 2022.
A maior parte das vagas (4.510) é destinada a 31 cursos presenciais de até 120 horas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Aracruz. Outras 3.500 vagas são para cursos a distância, e 200 vagas são para dois cursos semipresenciais. As inscrições começam nesta quarta-feira (15) e podem ser feitas até 26 de maio por meio do site www.qualificar.es.gov.br.
O objetivo do programa é promover a qualificação profissional do cidadão capixaba com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação para ampliar as possibilidades de trabalho e renda, e fornecer subsídios para sua inserção ao mundo do trabalho.
Para participar dos cursos presenciais, é necessário ser morador no bairro onde a qualificação será realizada e ter mais de 16 anos. Já para os cursos a distância, além da idade, é preciso ter acesso à internet, enquanto que para o semipresenciais o candidato precisa ser profissional da área da educação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados