Governo do ES abre mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação

vai abrir 8.210 vagas em 43 cursos de qualificação. O programa Qualificar ES terá oportunidades para cursos presenciais, semi presenciais e a distância. A expectativa é que sejam qualificadas 170 mil pessoas até 2022.

O objetivo do programa é promover a qualificação profissional do cidadão capixaba com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação para ampliar as possibilidades de trabalho e renda, e fornecer subsídios para sua inserção ao mundo do trabalho.

Para participar dos cursos presenciais, é necessário ser morador no bairro onde a qualificação será realizada e ter mais de 16 anos. Já para os cursos a distância, além da idade, é preciso ter acesso à internet, enquanto que para o semipresenciais o candidato precisa ser profissional da área da educação.