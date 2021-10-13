Governo do ES abre 26 mil vagas em cursos de qualificação on-line

Oportunidade para se qualificar sem sair de casa Crédito: Freepik

governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para novas vagas em cursos de qualificação on-line. A oferta é de 26 mil oportunidades para quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio. Os treinamentos são de graça.

São duas mil vagas para cada um dos seguintes cursos: Agente de Alimentação Escolar, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, E-Commerce, Costura, Cozinha Asiática, Design de Sobrancelhas, Estratégia de Negócios, Hamburgueria, Operador de Supermercados, Recepcionista, Representante Comercial, Word e Excel. A carga horária é de 120 horas.

A seleção é aberta a candidatos que tenham idade mínima de 16 anos completos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na rede mundial de computadores. Entretanto, para o cursos da área da Saúde, a exigência é ter 18 anos.

Os interessados podem se inscrever até 24 de outubro de 2021, no site qualificar.es.gov.br . No ato da inscrição, é possível optar por até dois cursos. Vale lembrar que é obrigatório o preenchimento do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), bem como informar o e-mail pessoal, já que a efetivação da inscrição será vinculada ao endereço eletrônico informado e não poderá ser alterado ou reutilizado por terceiros.

O resultado está previsto para ser divulgado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides) no dia 28 de outubro. As aulas começam no dia 4 de novembro e devem ser finalizadas até 21 de dezembro. Os treinamentos podem ser feitos em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores.

Os alunos têm acesso às apostilas para download e recebem certificação após a conclusão dos cursos. É importante lembrar que o certificado será concedido apenas para o candidato que obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% do curso.

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