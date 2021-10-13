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De graça

Governo do ES abre 26 mil vagas em cursos de qualificação on-line

Interessados podem se inscrever até 24 de outubro; para participar, é necessário ter mais de 16 anos e acesso à internet. Veja a lista de opções

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 10:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 out 2021 às 10:57
Oportunidade para se qualificar sem sair de casa
Oportunidade para se qualificar sem sair de casa Crédito: Freepik
governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para novas vagas em cursos de qualificação on-line. A oferta é de 26 mil oportunidades para quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio. Os treinamentos são de graça.
São duas mil vagas para cada um dos seguintes cursos: Agente de Alimentação Escolar, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, E-Commerce, Costura, Cozinha Asiática, Design de Sobrancelhas, Estratégia de Negócios, Hamburgueria, Operador de Supermercados, Recepcionista, Representante Comercial, Word e Excel. A carga horária é de 120 horas.
A seleção é aberta a candidatos que tenham idade mínima de 16 anos completos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na rede mundial de computadores. Entretanto, para o cursos da área da Saúde, a exigência é ter 18 anos.
Os interessados podem se inscrever até 24 de outubro de 2021, no site qualificar.es.gov.br. No ato da inscrição, é possível optar por até dois cursos. Vale lembrar que é obrigatório o preenchimento do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), bem como informar o e-mail pessoal, já que a efetivação da inscrição será vinculada ao endereço eletrônico informado e não poderá ser alterado ou reutilizado por terceiros.
O resultado está previsto para ser divulgado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides) no dia 28 de outubro. As aulas começam no dia 4 de novembro e devem ser finalizadas até 21 de dezembro. Os treinamentos podem ser feitos em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores.
Os alunos têm acesso às apostilas para download e recebem certificação após a conclusão dos cursos. É importante lembrar que o certificado será concedido apenas para o candidato que obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% do curso.

CONFIRA OS CURSOS

  • Agente de Alimentação Escolar (novo)
  • Auxiliar Administrativo
  • Auxiliar de Creche
  • E-Commerce
  • Costura
  • Cozinha Asiática
  • Design de Sobrancelhas
  • Estratégia de Negócios (novo)
  • Hamburgueria
  • Operador de Supermercados (novo)
  • Recepcionista
  • Representante Comercial (novo)
  • Word e Excel

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