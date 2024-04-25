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  • Fundação Inova vai abrir concurso com 594 vagas para área da Saúde no ES
Em maio

Fundação Inova vai abrir concurso com 594 vagas para área da Saúde no ES

Remuneração varia de R$ 1.529,86 a R$ 8.013,60. Oportunidades são para trabalhar no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e o Hospital Estadual Central, em Vitória

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 08:58

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 abr 2024 às 08:58
Hospital Estadual Central (HEC)
Hospital Estadual Central (HEC) Crédito: Governo do Estado
A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) vai abrir concurso público com 594 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.529,86 a R$ 8.013,60.
As oportunidades estão distribuídas por 33 cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os aprovados vão trabalhar no Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF), em Vila Velha, e o Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória. Clique aqui para ler o edital. 
As inscrições poderão ser feitas de 6 de maio a 2 de junho de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap)
A taxa de participação é de R$ 52 para cargos de nível fundamental, R$70 para os de nível médio/técnico e R$ 75 para quem tem nível superior.
Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, isento de apresentar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Renda; convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral; com deficiência; e doadores de sangue. O prazo para pedir a isenção será de 6 a 8 de maio.
O concurso contará com prova objetiva e de títulos. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 30 de junho.

Confira as vagas

HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA FARIAS (451 vagas)
  • Nível Fundamental
  • Auxiliar de almoxarifado (8 vagas; R$ 1.869,84)
  • Auxiliar de farmácia 180 horas (4 vagas; R$ 1.690,65)
  • Auxiliar de farmácia 220 horas (4 vagas; R$ 2.065,73)
  • Nível Médio
  • Assistente administrativo 220 horas (35 vagas; R$ 2.278,31)
  • Assistente administrativo 180 horas (7 vagas; R$ 1.864,08)
  • Copeiro (2 vagas; R$ 1.529,86)
  • Nível Técnico
  • Técnico de enfermagem área hospitalar 220 horas (4 vagas; R$ 2.212,64)
  • Técnico de enfermagem área hospitalar 180 horas (150 vagas; R$ 1.810,34)
  • Técnico de enfermagem na área cirúrgica 220 horas (2 vagas; R$ 2.212,64)
  • Técnico de enfermagem na área cirúrgica 180 horas (2 vagas; R$ 1.810,34)
  • Técnico de enfermagem na área de esterilização de materiais 220 horas (2 vagas;  R$ 2.212,64)
  • Técnico de enfermagem na área de esterilização de materiais 180 horas (2 vagas; R$ 1.810,34)
  • Técnico de enfermagem na área terapia intensiva 220 horas (1 vaga;  R$ 2.212,64)
  • Técnico de enfermagem na área terapia intensiva 180 horas (43 vaga; R$ 1.810,34)
  • Técnico de nutrição (2 vagas;  R$ 1.810,34)
  • Técnico de segurança do trabalho (3 vagas; R$ 3.213,23)
  • Técnico de imobilização 220 horas (1 vaga; R$ 2.212,64)
  • Técnico de imobilização 180 horas (2 vagas; R$ 1.810,34)
  • Técnico de radiologia (2 vagas; R$ 2.111,06)
  • Técnico de banco de sangue (9 vagas; R$ 1.810,34)
  • Nível Superior
  • Analista na área Administrativa (6 vagas; R$ 3.213,23)
  • Analista na área Contábil-Financeira (3 vagas; R$ 3.213,23)
  • Analista na área Desenvolvimento de Gente (2 vagas; R$ 3.213,23)
  • Analista na área Folha de Pagamento (2 vagas; R$ 3.213,23)
  • Analista na área Qualidade (1 vaga; R$ 3.213,23)
  • Analista na área Licitações e Contratos (1 vaga; R$ 3.213,23)
  • Analista na área Suprimentos (4 vagas; R$ 3.2313,23)
  • Analista na área Ensino, Pesquisa e Inovação (1 vaga; R$ 3.213,23)
  • Analista clínico (1 vaga; R$ 4.388,56)
  • Assistente social (9 vagas; R$ 2.991,74)
  • Enfermeiro na área Hospitalar 220 horas (6 vagas; R$ 4.388,56)
  • Enfermeiro na área Hospitalar 150 vagas (32 vagas; R$ 2.991,74)
  • Enfermeiro na área Terapia Intensiva 150 vagas (14 vagas; R$ 2.991,74)
  • Enfermeiro da qualidade (1 vaga; R$ 4.388,56)
  • Enfermeiro de educação e pesquisa (2 vagas; R$ 4.388,56)
  • Enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1 vaga; R$ 4.388,56)
  • Enfermeiro do NIR - Núcleo Interno de Regulação (6 vaga; R$ 2.991,74)
  • Enfermeiro do trabalho (1 vaga; R$ 4.388,56)
  • Engenheiro de segurança do trabalho (1 vaga; R$ 4.618,95)
  • Farmacêutico 220 horas (6 vagas; R$ 4.388,56)
  • Farmacêutico 180 horas (4 vagas; R$ 3.590,54)
  • Fisioterapeuta na área de Terapia Intensiva (10 vagas; R$ 2.991,74)
  • Fisioterapeuta na área de hospitalar (8 vagas; R$ 2.991,74)
  • Fonoaudiólogo (1 vaga; R$ 4.388,56)
  • Médico de regulação (2 vagas; R$ 8.013,60)
  • Médico do trabalho (2 vagas; R$ 8.013,60)
  • Médico auditor (1 vaga; R$ 8.013,60)
  • Nutricionista 220 vagas (1 vaga; R$ 4.388,56)
  • Nutricionista 180 vagas (2 vagas; R$ 3.590,54)
  • Psicólogo 220 horas (1 vaga; R$ 4.388,56)
  • Psicólogo 180 horas (2 vaga; R$ 2.991,74)
  • Terapeuta ocupacional (1 vaga; R$ 2.991,74)
HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL (143 vagas)
  • Nível Técnico
  • Técnico de nutrição (2 vagas; R$ 1.810,34)
  • Técnico de enfermagem de UTI (6 vagas; R$ 2.212,64)
  • Técnico de enfermagem de Unidade de Internação em Clínica Médica e Cirúrgica 220 horas (3 vagas; R$ 2.212,64)
  • Técnico de enfermagem de Unidade de Internação em Clínica Médica e Cirúrgica 220 horas (97 vagas; R$ 1.810,34)
  • Técnico de enfermagem de Centro Cirúrgico e Hemodinâmica (34 vagas; R$ 1.810,34)
  • Nível Superior
  • Analista de ensino e pesquisa (1 vaga; R$ 3.213,23)

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