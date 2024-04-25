Fundação Inova vai abrir concurso com 594 vagas para área da Saúde no ES

Hospital Estadual Central (HEC) Crédito: Governo do Estado

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) vai abrir concurso público com 594 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.529,86 a R$ 8.013,60.

As oportunidades estão distribuídas por 33 cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os aprovados vão trabalhar no Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF), em Vila Velha, e o Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória. Clique aqui para ler o edital.

A taxa de participação é de R$ 52 para cargos de nível fundamental, R$70 para os de nível médio/técnico e R$ 75 para quem tem nível superior.

Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, isento de apresentar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Renda; convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral; com deficiência; e doadores de sangue. O prazo para pedir a isenção será de 6 a 8 de maio.

O concurso contará com prova objetiva e de títulos. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 30 de junho.

Confira as vagas

HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA FARIAS (451 vagas)

Nível Fundamental

Auxiliar de almoxarifado (8 vagas; R$ 1.869,84)

Auxiliar de farmácia 180 horas (4 vagas; R$ 1.690,65)

Auxiliar de farmácia 220 horas (4 vagas; R$ 2.065,73)

Nível Médio

Assistente administrativo 220 horas (35 vagas; R$ 2.278,31)

Assistente administrativo 180 horas (7 vagas; R$ 1.864,08)

Copeiro (2 vagas; R$ 1.529,86)

Nível Técnico

Técnico de enfermagem área hospitalar 220 horas (4 vagas; R$ 2.212,64)

Técnico de enfermagem área hospitalar 180 horas (150 vagas; R$ 1.810,34)

Técnico de enfermagem na área cirúrgica 220 horas (2 vagas; R$ 2.212,64)

Técnico de enfermagem na área cirúrgica 180 horas (2 vagas; R$ 1.810,34)

Técnico de enfermagem na área de esterilização de materiais 220 horas (2 vagas; R$ 2.212,64)

Técnico de enfermagem na área de esterilização de materiais 180 horas (2 vagas; R$ 1.810,34)

Técnico de enfermagem na área terapia intensiva 220 horas (1 vaga; R$ 2.212,64)

Técnico de enfermagem na área terapia intensiva 180 horas (43 vaga; R$ 1.810,34)

Técnico de nutrição (2 vagas; R$ 1.810,34)

Técnico de segurança do trabalho (3 vagas; R$ 3.213,23)

Técnico de imobilização 220 horas (1 vaga; R$ 2.212,64)

Técnico de imobilização 180 horas (2 vagas; R$ 1.810,34)

Técnico de radiologia (2 vagas; R$ 2.111,06)

Técnico de banco de sangue (9 vagas; R$ 1.810,34)

Nível Superior

Analista na área Administrativa (6 vagas; R$ 3.213,23)

Analista na área Contábil-Financeira (3 vagas; R$ 3.213,23)

Analista na área Desenvolvimento de Gente (2 vagas; R$ 3.213,23)

Analista na área Folha de Pagamento (2 vagas; R$ 3.213,23)

Analista na área Qualidade (1 vaga; R$ 3.213,23)

Analista na área Licitações e Contratos (1 vaga; R$ 3.213,23)

Analista na área Suprimentos (4 vagas; R$ 3.2313,23)

Analista na área Ensino, Pesquisa e Inovação (1 vaga; R$ 3.213,23)

Analista clínico (1 vaga; R$ 4.388,56)

Assistente social (9 vagas; R$ 2.991,74)

Enfermeiro na área Hospitalar 220 horas (6 vagas; R$ 4.388,56)

Enfermeiro na área Hospitalar 150 vagas (32 vagas; R$ 2.991,74)

Enfermeiro na área Terapia Intensiva 150 vagas (14 vagas; R$ 2.991,74)

Enfermeiro da qualidade (1 vaga; R$ 4.388,56)

Enfermeiro de educação e pesquisa (2 vagas; R$ 4.388,56)

Enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1 vaga; R$ 4.388,56)

Enfermeiro do NIR - Núcleo Interno de Regulação (6 vaga; R$ 2.991,74)

Enfermeiro do trabalho (1 vaga; R$ 4.388,56)

Engenheiro de segurança do trabalho (1 vaga; R$ 4.618,95)

Farmacêutico 220 horas (6 vagas; R$ 4.388,56)

Farmacêutico 180 horas (4 vagas; R$ 3.590,54)

Fisioterapeuta na área de Terapia Intensiva (10 vagas; R$ 2.991,74)

Fisioterapeuta na área de hospitalar (8 vagas; R$ 2.991,74)

Fonoaudiólogo (1 vaga; R$ 4.388,56)

Médico de regulação (2 vagas; R$ 8.013,60)

Médico do trabalho (2 vagas; R$ 8.013,60)

Médico auditor (1 vaga; R$ 8.013,60)

Nutricionista 220 vagas (1 vaga; R$ 4.388,56)

Nutricionista 180 vagas (2 vagas; R$ 3.590,54)

Psicólogo 220 horas (1 vaga; R$ 4.388,56)

Psicólogo 180 horas (2 vaga; R$ 2.991,74)

Terapeuta ocupacional (1 vaga; R$ 2.991,74)

HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL (143 vagas)

Nível Técnico

Técnico de nutrição (2 vagas; R$ 1.810,34)

Técnico de enfermagem de UTI (6 vagas; R$ 2.212,64)

Técnico de enfermagem de Unidade de Internação em Clínica Médica e Cirúrgica 220 horas (3 vagas; R$ 2.212,64)

Técnico de enfermagem de Unidade de Internação em Clínica Médica e Cirúrgica 220 horas (97 vagas; R$ 1.810,34)

Técnico de enfermagem de Centro Cirúrgico e Hemodinâmica (34 vagas; R$ 1.810,34)