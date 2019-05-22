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Carreira militar

Forças Armadas abrem concursos com mais de 750 vagas

Oportunidades estão disponíveis em quatro seleções; inscrições já estão abertas

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 13:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 mai 2019 às 13:55
Exército contará com novos cadetes Crédito: Facebook Exército
Boas oportunidades para quem quer ingressar nas Forças Armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica estão com quatro concursos públicos abertos, que totalizam 751 vagas para candidatos de níveis médio e superior.
As inscrições já estão abertas e o candidato deve ficar atento ao prazo da seleção que tiver interesse.
CONFIRA AS OPORTUNIDADES
Exército
Cadetes
Estão abertas 450 vagas para o Concurso de Admissão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). As oportunidades são para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/LEMB) foi anunciado. Do total de oportunidades, 400 são destinadas a candidatos do sexo masculino e 50 para o sexo feminino.
Requisitos: ter concluído o ensino médio, possuir idade de no mínimo, 17 e no máximo 22 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula.
Inscrições: podem ser realizadas pelo site www.espcex.eb.mil.br, até 6 de junho de 2019. A taxa é de R$ 90,00.
Marinha
Colégio Naval
Estão abertas as inscrições para o concurso de Admissão ao Colégio Naval em 2019 (CPACN/2019). São 190 vagas.
Requisitos: ser do sexo masculino; ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental até a data prevista no edital; ter autorização do responsável legal para incorporação à Marinha.
Inscrições: no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, até 29 de maio de 2019.
Escola Naval
O concurso para admissão está com 31 vagas abertas, sendo 19 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 12 para candidatas do sexo feminino.
Requisitos: ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 3º ano do Ensino Médio; não ser casado (a) ou não ter constituído união estável e não ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola Naval, entre outros requisitos.
Inscrições: no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, a partir das 8h do dia 5 de junho de 2019 até o dia 5 de julho de 2019.
Aeronáutica
Médicos
As 80 oportunidades de nível superior ofertadas se encontram nas seguintes especialidades: Anestesiologia (10); Anatomia Patológica (1); Cancerologia Clínica (4); Cardiologia (4); Cirurgia Geral (1); Clínica Médica (9); Dermatologia (1); Endocrinologia (1); Gastroenterologia (1); Geriatria (3); Ginecologia e Obstetrícia (4); Hematologia (1); Hemoterapia (1); Medicina Intensiva (1); Medicina de Família e Comunidade (1); Medicina Nuclear (1); Neurocirurgia (1); Nefrologia (2); Neurologia (1); Oftalmologia (8); Otorrinolaringologia (2); Ortopedia (4); Pediatria (1); Pneumologia (1); Psiquiatria (6); Radiologia (5); Reumatologista (1); e Urologia (4).
Requisitos: idade inferior a 36 anos de idade no ano da matrícula e formação na área que vai concorrer.
Inscrições: até o dia 28 de maio de 2019, no endereço eletrônico www2.fab.mil.br.
Forças Armadas abrem concursos com mais de 750 vagas

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