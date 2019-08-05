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Feirão oferece 800 vagas de emprego no ES

Mais de 15 empresas apresentam vagas de estágios e empregos para alunos e público em geral

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 14:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 ago 2019 às 14:16
Mais de 15 empresas estarão com chances abertas durante a Feira de Carreiras Crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas
Boa oportunidade para quem está à procura de emprego. A Universidade Vila Velha (UVV) realiza nos dias 5 e 6 de agosto a 1ª Feira de Carreiras. A expectativa é que sejam oferecidas cerca de 800 vagas de estágio e emprego em diversas áreas como humanas, saúde e tecnologia serão disponibilizadas.
> 37 concursos públicos abertos com salários de até R$ 35 mil
Entre as oportunidades estão: coordenador de faturamento, analista fiscal, gerente de loja, supervisor de vendas, farmacêutico, enfermeiro, advogado, assistente contábil, analista de desenvolvimento de sistema, desenvolvedor sênior e muitas outras.
O evento ocorre no Centro de Vivências da UVV, de 8h às 12h e 17h às 21h. De acordo com os organizadores, estarão presentes mais de 15 empresas de diversos segmentos, entre elas Sine, Super Estágios, Autoglass, Wine, Center RH, Prospere e CIEE.
Informações no site: uvv.br
> Leia mais sobre Concursos e Empregos
 

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