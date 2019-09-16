Evento de moda tem mais de 300 vagas de emprego

O Exagerado Outlet vai abrir mais de 300 vagas de emprego temporários, nos cinco dias do evento. As oportunidades são destinadas a profissionais do ramo de atendimento ao público para atuar em sua próxima edição, que acontece entre os dias 16 e 20 de outubro, no Pavilhão de Carapina, na Serra.
Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.meuexagerado.com.br na aba "Quero trabalhar". Todos os inscritos serão direcionados para os lojistas participantes da feira.
A feira de varejo, que já aconteceu em municípios como Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim, reúne moda, música e comida, com a participação de empresas e fornecedores locais.