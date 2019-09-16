Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Temporários

Evento de moda tem mais de 300 vagas de emprego

Profissionais serão selecionados para trabalhar nos stands dos expositores

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 14:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 set 2019 às 14:31
Bazar outlet Exagerado, que acontece no Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação
O Exagerado Outlet vai abrir mais de 300 vagas de emprego temporários, nos cinco dias do evento. As oportunidades são destinadas a profissionais do ramo de atendimento ao público para atuar em sua próxima edição, que acontece entre os dias 16 e 20 de outubro, no Pavilhão de Carapina, na Serra.
> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA
Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.meuexagerado.com.br na aba "Quero trabalhar". Todos os inscritos serão direcionados para os lojistas participantes da feira.
A feira de varejo, que já aconteceu em municípios como Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim, reúne moda, música e comida, com a participação de empresas e fornecedores locais.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados