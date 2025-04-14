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Até R$ 9 mil

ES tem 14 concursos públicos e processos seletivo abertos

Oportunidades são para cargos efetivos e temporários em prefeituras e outros órgãos; veja a lista completa, os editais e os prazos para se inscrever

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 11:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 abr 2025 às 11:27
TJES
Tribunal de Justiça do ES tem vagas temporárias na área de TI Crédito: Carlos Alberto Silva

Correção

15/04/2025 - 8:27
As inscrições para os processos seletivos da Prefeitura de Irupi terminam no dia 16 de abril e não como informado na versão anterior deste texto. A matéria foi atualizada. 
Pelo menos 14 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. Os salários chegam a quase R$ 10 mil.
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de tecnologia da informação. A remuneração é de R$ 9.820, mais auxílio-alimentação de R$ 1.633. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O prazo vai até 28 de abril.
Várias prefeituras no Espírito Santo estão com processos seletivos em aberto para contratação de profissionais de várias áreas de atuação, como é o caso de Alto Rio Novo, no Sul do Estado. São quatro oportunidades, com ganhos que chegam a R$ 2.604. Os interessados podem se inscrever até 23 de abril.
A Prefeitura de Irupi, município que fica no Sul do Espírito Santo, tem editais com oportunidades para técnico de enfermagem, professor e escriturário. O prazo para estas seleções vai até 16 de abril. Os salários chegam a R$ 2.553,92.
Já em Cariacica, são 15 vagas para o cargo de fiscal efetivo. Os candidatos precisam ter nível superior, com remuneração mensal de R$ 3.360. O prazo para se inscrever vai até 30 de abril.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai contratar professor substituto para atuar no campus da Serra. O salário pode chegar a R$ 8.058 e os interessados podem se inscrever até 20 de abril.

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