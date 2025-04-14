ES tem 14 concursos públicos e processos seletivo abertos

Tribunal de Justiça do ES tem vagas temporárias na área de TI Crédito: Carlos Alberto Silva

Correção As inscrições para os processos seletivos da Prefeitura de Irupi terminam no dia 16 de abril e não como informado na versão anterior deste texto. A matéria foi atualizada.

Pelo menos 14 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. Os salários chegam a quase R$ 10 mil.

Várias prefeituras no Espírito Santo estão com processos seletivos em aberto para contratação de profissionais de várias áreas de atuação, como é o caso de Alto Rio Novo, no Sul do Estado. São quatro oportunidades, com ganhos que chegam a R$ 2.604. Os interessados podem se inscrever até 23 de abril.

A Prefeitura de Irupi, município que fica no Sul do Espírito Santo, tem editais com oportunidades para técnico de enfermagem, professor e escriturário. O prazo para estas seleções vai até 16 de abril. Os salários chegam a R$ 2.553,92.

Já em Cariacica , são 15 vagas para o cargo de fiscal efetivo. Os candidatos precisam ter nível superior, com remuneração mensal de R$ 3.360. O prazo para se inscrever vai até 30 de abril.