Empresas de recrutamento abrem vagas de emprego no Espírito Santo

Oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade Crédito: Divulgação

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PSICOESPAÇO

Vagas: 43

Cargos: Agente de vendas interno; almoxarife; analista de desenvolvimento organizacional; analista de MRP/PCP/SOP; analista de RH/DP; analista financeiro sênior; assistente de locação; atendente comercial (seguro de automóveis); auxiliar administrativo (DP e Financeiro); auxiliar de produção; auxiliar de saúde bucal; auxiliar de secretaria; auxiliar de serviços gerais; babá; captador de imóveis; comprador; conferente de depósito; consultor de vendas interno (ramo de veículos); consultor de vendas; coordenador de TI; coordenador de vendas; eletricista; estagiário (técnico em segurança do trabalho); estagiário de engenharia de produção; estagiário superior (área ambiental); gerente (condomínio residencial); gerente de lojas (panificação); gerente de pós graduação; gerente geral; instalador de mídia; motorista (cadastro de reserva); motorista carreteiro (produtos perigosos); operador de empilhadeira à gás e retrátil;

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: enfermeiro e técnicos de enfermagem; porteiro; radiologista veterinário (trainee); repositor de mercadorias; representante autônomo; supervisor de loja; vendedor.

RHOPEN

Cadastro: Os interessados devem acessar o site www.rhopen.com.br Os interessados devem acessar o site

Vagas: 32

Cargos: Estagiário de administração; analista de integração; vendedor de serviços; estagiário de TI; secretária executiva bilíngue; gestor de negócios; assistente administrativo financeiro; programador de carga; analista de logística; assistente de departamento pessoal; comprador internacional; assistente contábil júnior; vendedor interno; coordenador de controle da qualidade; líder administrativo de logística; supervisor de operações logísticas; auxiliar de logística; recepcionista; técnico em segurança do trabalho; ajudante de operador de multifios; estagiário de direito; operador de multifios; consultor de vendas; coordenador de laboratório (químico); diretor de arte; gerente de custos e orçamentos;

LINCE PSICOLOGIA

Currículo: no site da Lince ou enviar o currículo no e-mail; : no site da Lince ou enviar o currículo no e-mail; [email protected] ; colocar no assunto o nome da vaga.

Vagas: 8

Cargos: Açougueiro; padeiro; pizzaiolo; confeiteiro; biomédico; recepcionista; gerente de categorias; gerente de supply chain.

CENTER RH

Cadastro: no site https://www.centerrh.com.br/

Vagas: 8

Cargos: Assistente de vendas; auxiliar de farmácia; analista de departamento pessoal; auxiliar de departamento contábil; instalador de automação I; instalador e reparador.