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Jovens talentos

Empresas abrem vagas para recém-formados com salário de até R$ 6,7 mil

Oportunidades são destinadas a jovens com até dois anos de formados; chances para todo o Brasil

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 15:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 ago 2019 às 15:12
Ambev tem vagas para diversas unidades, incluindo a do ES Crédito: Reprodução internet
Boa oportunidade para quem tem até dois anos de formado. Cinco grandes empresas estão com inscrições abertas para seus programas de trainee. A remuneração pode chegar a R$ 6,7 mil.
> Picpay deve contratar 800 profissionais até 2020 no ES
Há oportunidades para atuar em unidades das companhias de todo o país, inclusive o Espírito Santo, como é o caso do processo seletivo da Ambev. Confira a lista:
1 - Itaú e Itaú BBA
Abertas inscrições para o Programa de Trainee. Todos os cursos de graduação são aceitos. O único pré-requisito para todos os universitários é que a data de formatura seja entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. As oportunidades são para trabalhar em três eixos: negócios varejo, áreas institucionais e banco de atacado (essa é a única área que tem exigência de conhecimento de inglês).
Os interessados podem se inscrever até 26 de agosto pelo site do Itaú 
2 - Votorantim Cimentos
A Votorantim Cimentos está com inscrições abertas para o Programa de Trainee. A oferta é de 15 vagas e o salário inicial é de R$ 6.300, mais benefícios como plano de saúde, vale refeição, entre outros, além do Programa de Incentivo de Curto Prazo, com bônus de desempenho que variam de 2,5 a 3,75 salários. A seleção é aberta a candidatos formados no ensino superior em qualquer curso entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019 e nível intermediário de inglês.
Este é o segundo ano em que a empresa realiza este modelo de recrutamento, chamado de “seleção às cegas”. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de agosto no site eureca.me.
3 - Ambev
A cervejaria Ambev está com inscrições abertas para o Programa de Trainee com remuneração inicial de R$ 6,7 mil. Os selecionados poderão atuar em qualquer uma das unidades da empresa em todo o país, inclusive no Espírito Santo. 
Para participar do programa, é necessário que a formação seja concluída entre dezembro de 2017 e 2019, além de conhecimentos em inglês. Não há restrição à área de formação acadêmica: todos os cursos são aceitos para participação na seleção. Um outro requisito é ter disponibilidade em morar em outro Estado.
O prazo para se inscrever vai até 1º de setembro. De acordo com a empresa, as chances são para as áreas de Business, Supply e Tecnologia. Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.traineeambev.com.br.
4 - Red Bull
Programa para trabalhar nas equipes de vendas e marketing. Podem se candidatar jovens graduados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 nos cursos de Administração, Publicidade, Marketing, Comunicação Social, Economia e Engenharias. É necessário ter fluência em inglês. O salário não foi informado. 
As inscrições podem ser feitas 8 de setembro pelo site do programa
5 - Centauro
A Centauro abre inscrições para selecionar os candidatos para o seu Programa de Trainees “O Grande Jogo 2020”. O objetivo é buscar jovens que se identifiquem com a dinâmica do varejo e com a proposta da companhia de levar produtos, experiências, serviços e informações a toda comunidade esportiva, além de terem vocação para liderar equipes.
Para a inscrição são necessários alguns pré-requisitos: ter completado o ensino superior entre dezembro de 2017 a dezembro de 2019, em cursos das áreas de exatas ou humanas. Além disso, ter conhecimentos avançados em língua inglesa e disponibilidade para viajar ou residir em outras cidades são fundamentais.
As inscrições estão abertas até 16 de setembro, por meio do site www.traineecentauro.com.br.
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