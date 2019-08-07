Empresas abrem programas de trainee com salário de até R$ 6,7 mil

Ambev vai ter oportunidades em vários Estados Crédito: Reprodução internet

Boa oportunidade para quem tem até dois anos de formado. Quatro grandes empresas estão com inscrições abertas para seus programas de trainee . A remuneração pode chegar a R$ 6,7 mil.

Há oportunidades para atuar em unidades das companhias de todo o país, inclusive o Espírito Santo . Confira a lista:

1 - Santander

O Programa de Trainee de 2019 do Santander está com inscrições abertas até 12 de agosto. O Banco busca recém-formados que tenham concluído o curso a partir de dezembro de 2017 ou universitários que se formem até dezembro de 2019, de qualquer universidade brasileira e área de conhecimento.

Serão selecionados entre 20 e 30 candidatos, que iniciarão as atividades em dezembro deste ano. O programa tem duração de 12 meses. Os cinco com melhor performance durante o programa receberão uma Bolsa de Estudos para um curso de uma semana na Babson College, em Boston.

www.grupociadetalentos.com.br. Os aprovados contam com um salário de R$ 6.700,00 e benefícios como plano de saúde, odontológico, vale refeição e alimentação, participação nos lucros, previdência privada, entre outros. Os interessados podem se inscrever pelo site. Os aprovados contam com um salário de R$ 6.700,00 e benefícios como plano de saúde, odontológico, vale refeição e alimentação, participação nos lucros, previdência privada, entre outros.

2 - Itaú e Itaú BBA

Abertas inscrições para o Programa de Trainee. Todos os cursos de graduação são aceitos. O único pré-requisito para todos os universitários é que a data de formatura seja entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. As oportunidades são para trabalhar em três eixos: negócios varejo, áreas institucionais e banco de atacado (essa é a única área que tem exigência de conhecimento de inglês).

www.itau.com.br. Os interessados podem se inscrever até 26 de agosto pelo site

3 - Ambev

A cervejaria Ambev está com inscrições abertas para o Programa de Trainee com remuneração inicial de R$ 6,7 mil. Os selecionados poderão atuar em qualquer uma das unidades da empresa em todo o país, inclusive no Espírito Santo.

O prazo para se inscrever vai até 1º de setembro. De acordo com a empresa, as chances são para as áreas de Business, Supply e Tecnologia. Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.traineeambev.com.br

Para participar do programa, é necessário que a formação seja concluída entre dezembro de 2017 e 2019, além de conhecimentos em inglês. Não há restrição à área de formação acadêmica: todos os cursos são aceitos para participação na seleção. Um outro requisito é ter disponibilidade em morar em outro Estado.

4 - Votorantim Cimentos

A Votorantim Cimentos está com inscrições abertas para o Programa de Trainee. A oferta é de 15 vagas e o salário inicial é de R$ 6.300, mais benefícios como plano de saúde, vale refeição, entre outros, além do Programa de Incentivo de Curto Prazo, com bônus de desempenho que variam de 2,5 a 3,75 salários.

A seleção é aberta a candidatos formados no ensino superior em qualquer curso entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019 e nível intermediário de inglês.