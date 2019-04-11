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Oportunidade

Empresas abrem mais de 70 vagas de emprego no Espírito Santo

Há vagas para design, assistente administrativo, profissional de Recursos Humanos (RH), entre outros

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 21:25

Publicado em 

10 abr 2019 às 21:25
Fique atento aos prazos de inscrição! Crédito: Reprodução
Está em busca de trabalho? Listamos três empresas que estão com oportunidades abertas no Espírito Santo. É preciso conferir, no site da cada corporação, os pré-requisitos exigidos. Há vagas para design, assistente administrativo, profissional de Recursos Humanos (RH), entre outros. 
Findes
As inscrições devem ser realizadas até sexta-feira (12), para a vaga de instrutor de cursos livres II,  e, para assistente administrativo, até esta quarta-feira (10). Ambas as inscrições devem ser feitas no link www.sistemafindes.org.br
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES II
Salário: variável conforme carga horária.
Benefícios: Vale transporte, Plano de Saúde.
Carga horária: 16 horas semanais.
Formação: Bacharelado ou Licenciatura plena* em Educação Física, com registro no CREF.
Experiência: Desejável experiência em natação, formação esportiva, ginástica laboral e atividade física.
Conhecimentos: Conhecimentos básicos sobre programas de qualidade de vida.
Outras informações: Desejável carteira nacional de habilitação.
Local de trabalho: Colatina.
Vagas: 01
Pag!
O pag! está com 57 vagas de emprego abertas para atuação em Vitória, no Espírito Santo. A empresa oferece serviços financeiros de uma conta digital e fornece o cartão de crédito e débito pag!. Outras 16 são para São Paulo.
As oportunidades são para Customer Experience, Analytics, Data Science, FP&A, Riscos, Fraude, Chargeback, RH, Facilities, Design, Tecnologia e Planejamento.
Para conferir os detalhes sobre as habilidades necessárias para cada área, benefícios da empresa, locais de trabalho e se candidatar à vaga, basta acessar o site https://meupag.workable.com.
Os currículos também podem ser enviados para o e-mail [email protected] com o nome da área pretendida.
SumUp
A SumUp, fintech global de pagamentos móveis, busca 16 novos consultores de vendas no Espírito Santo. As oportunidades são direcionadas para brasileiros que desejam atuar como revendedores de máquinas de cartão da empresa.
A comissão oferecida pela SumUp varia conforme o desempenho individual do consultor e pode chegar a R$ 130,00 por máquina vendida. Também é possível obter renda extra, de até R$ 2.200,00, ao indicar novos consultores para a empresa.
Inscrições: até o dia 14 de abril no site

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