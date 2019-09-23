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Empresa de bebidas abre 43 vagas exclusivas para mulheres

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de carregamento, ajudante de manutenção, motorista, pedreira, mecânica de empilhadeira entre outras

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 14:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 set 2019 às 14:22
Interessadas precisam procurar a Agência do Trabalhador de Cariacica Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica
Uma multinacional do ramo de bebidas está com 43 vagas de emprego abertas, exclusivamente para mulheres. Desse total, 10 são destinadas à pessoas com deficiência. As oportunidades são para os cargos de auxiliar de carregamento, ajudante de manutenção, motorista, pedreira, mecânica de empilhadeira entre outras.
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As interessadas em uma das vagas devem procurar a Agência do Trabalhador de Cariacica. É necessário levar a Carteira de Trabalho e os demais documentos pessoais para o devido encaminhamento.
> Confira as dicas para procurar vaga de emprego no Sine
A Agência do Trabalhador de Cariacica funciona na Avenida Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade). O atendimento ocorre de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.
CONFIRA AS VAGAS
AUXILIAR DE CARREGAMENTO
Vagas: 15
Requisitos: Ensino médio completo, experiência mínima 6 meses em cargo operacional, carga e descarga ou funções parecidas. (Não precisa comprovação em carteira).
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO
Vaga: 1
Requisito: Ensino fundamental completo, com experiência mínima de um ano e morar em Cariacica e regiões.
MOTORISTA
Vagas: 15
Requisitos: Ensino médio completo, com ou sem experiência, CNH D ou E.
PEDREIRA
Vaga: 1
Requisitos: Ensino médio completo, com experiência mínima de um ano, ser moradora de Cariacica.
MECÂNICA DE EMPILHADEIRA
Vaga: 1
Requisitos: Ensino médio completo, com ou sem experiência, curso básico de mecânica. Desejável curso NR11 operador de empilhadeira, CNH: B.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCD
Vagas: 10 para pessoas com deficiência
Requisitos: Ensino médio completo, com experiência mínima de seis meses.
> Leia mais Concursos e Empregos

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