Empresa de bebidas abre 43 vagas exclusivas para mulheres

Interessadas precisam procurar a Agência do Trabalhador de Cariacica Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica

Uma multinacional do ramo de bebidas está com 43 vagas de emprego abertas, exclusivamente para mulheres. Desse total, 10 são destinadas à pessoas com deficiência. As oportunidades são para os cargos de auxiliar de carregamento, ajudante de manutenção, motorista, pedreira, mecânica de empilhadeira entre outras.

As interessadas em uma das vagas devem procurar a Agência do Trabalhador de Cariacica. É necessário levar a Carteira de Trabalho e os demais documentos pessoais para o devido encaminhamento.

A Agência do Trabalhador de Cariacica funciona na Avenida Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade). O atendimento ocorre de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.

CONFIRA AS VAGAS

AUXILIAR DE CARREGAMENTO

Vagas: 15

Requisitos: Ensino médio completo, experiência mínima 6 meses em cargo operacional, carga e descarga ou funções parecidas. (Não precisa comprovação em carteira).

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO

Vaga: 1

Requisito: Ensino fundamental completo, com experiência mínima de um ano e morar em Cariacica e regiões.

MOTORISTA

Vagas: 15

Requisitos: Ensino médio completo, com ou sem experiência, CNH D ou E.

PEDREIRA

Vaga: 1

Requisitos: Ensino médio completo, com experiência mínima de um ano, ser moradora de Cariacica.

MECÂNICA DE EMPILHADEIRA

Vaga: 1

Requisitos: Ensino médio completo, com ou sem experiência, curso básico de mecânica. Desejável curso NR11 operador de empilhadeira, CNH: B.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCD

Vagas: 10 para pessoas com deficiência