Edital do concurso da Sedu do ES será publicado nesta sexta-feira (13)

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

Boa notícia para quem aguarda o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu). O edital de abertura do certame para o magistério será publicado nesta sexta-feira (13). O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e pelo secretário titular da pasta, Vitor de Angelo, pelas redes sociais.

De acordo com a postagem, serão oferecidas 1.290 vagas, das quais 1.000 para cargos de professores e 290 oportunidades para agente de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661 a R$ 6.018. O certame será organizado pela Fundação Carlos Chagas.

“É o esforço do governo para estruturar cada vez mais o nosso sistema educacional e fortalecer a qualidade da nossa educação”, afirmou o governador.

O secretário afirmou que esta é uma boa oportunidade para quem quer ingressar nos quadros de servidores da Sedu.

De acordo com Casagrande, as datas de inscrições, de provas e outras informações estarão disponíveis no edital.

Regras

No termo de referência do edital, a indicação que as oportunidades serão divididas entre as seguintes áreas:

940 vagas para o cargo de professor B, abrangendo disciplinas como Arte, Biologia/Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia

60 vagas para o cargo de professor P (pedagogo)

290 vagas para agente de suporte educacional.

Professores e pedagogos precisam ter nível superior na área que for concorrer. Já o requisito para o cargo de agente de suporte educacional, é ter o ensino médio.

Conforme o mesmo documento, as taxas de inscrição previstas são de R$ 70 para agente de suporte e R$ 85 para os cargos de magistério. Entretanto, os valores serão confirmados no edital.