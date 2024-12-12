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Magistério

Edital do concurso da Sedu do ES será publicado nesta sexta-feira (13)

O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e pelo secretário titular da pasta,Vitor de Angelo, pelas redes sociais; serão 1.290 vagas

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 08:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 dez 2024 às 08:10
Sedu
Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva
Boa notícia para quem aguarda o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu). O edital de abertura do certame para o magistério será publicado nesta sexta-feira (13). O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e pelo secretário titular da pasta, Vitor de Angelo, pelas redes sociais.
Sedu do ES publica edital de concurso com 1.290 vagas
De acordo com a postagem, serão oferecidas 1.290 vagas, das quais 1.000 para cargos de professores e 290 oportunidades para agente de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661 a R$ 6.018. O certame será organizado pela Fundação Carlos Chagas.
“É o esforço do governo para estruturar cada vez mais o nosso sistema educacional e fortalecer a qualidade da nossa educação”, afirmou o governador.
O secretário afirmou que esta é uma boa oportunidade para quem quer ingressar nos quadros de servidores da Sedu.
De acordo com Casagrande, as datas de inscrições, de provas e outras informações estarão disponíveis no edital.

Regras

No termo de referência do edital, a indicação que as oportunidades serão divididas entre as seguintes áreas:
  • 940 vagas para o cargo de professor B, abrangendo disciplinas como Arte, Biologia/Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia
  • 60 vagas para o cargo de professor P (pedagogo)
  • 290 vagas para agente de suporte educacional.
Professores e pedagogos precisam ter nível superior na área que for concorrer. Já o requisito para o cargo de agente de suporte educacional, é ter o ensino médio.
Conforme o mesmo documento, as taxas de inscrição previstas são de R$ 70 para agente de suporte e R$ 85 para os cargos de magistério. Entretanto, os valores serão confirmados no edital.
No último concurso para o magistério, realizado em 2022, os candidatos foram avaliados por meio de provas objetiva e discursiva para todos os cargos e avaliação de títulos (apenas para professores e pedagogos).

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