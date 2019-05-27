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Médico

Dores do Rio Preto abre seleção com salário de até R$ 8 mil

Candidatos podem se inscrever até o dia 3 de junho, na sede da prefeitura

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 15:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 mai 2019 às 15:49
A Prefeitura de Dores do Rio Preto, município que fica na região Sul do Espírito Santo, na região do Caparaó, divulgou nesta segunda-feira (27) o edital de abertura de processo seletivo simplificado. A oferta é de três vagas para o cargo de médico da família. Os selecionados vão assinar contrato temporário.
A remuneração mensal é de R$ 10.002,86, para carga horária de 40 horas semanais.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio presencial. Para se inscrever, o candidato deverá entregar todos os documentos no setor de protocolo da prefeitura, que fica na Rua Pedro de Alcântara Galveas. O atendimento ocorre até 3 de junho, das 8 às 16 horas.
O processo seletivo será realizado em apenas uma etapa, a avaliação de título.
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