Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Dnit libera edital com 100 vagas e salário de até R$ 12 mil
Nível superior

Dnit libera edital com 100 vagas e salário de até R$ 12 mil

Postos são para o cargo de analista nas áreas administrativa e de infraestrutura e transporte; inscrições podem ser feitas no período de 27 de novembro a 26 de dezembro

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 09:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 nov 2023 às 09:10
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) lançou nesta sexta-feira (24) o edital de abertura de concurso público com 100 vagas para cargos de nível superior. Também haverá a formação de cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas por todo o país.
Os postos são para o cargo de analista nas áreas administrativa e de infraestrutura e transporte. O salário é de R$ 10.249,38 e R$ 12.812,66, respectivamente. A carga horária é de 40 horas semanais. Os aprovados também contarão com auxílio-alimentação de R$ 658.
As vagas estão distribuídas da seguinte maneira:
  • Analista administrativo - Administração: 39 vagas, sendo 29 para ampla concorrência, 8 para negros e 2 para portadores de deficiência;
  • Analista administrativo - Contabilidade: 7 vagas, sendo 5 para ampla concorrência, 1 para negros e 1 para portadores de deficiência;
  • Analista adminsitrativo - Tecnologia da Informação: 4 vagas, sendo 2 para ampla concorrência, 1 para negros e 1 para portadores de deficiência;
  • Analista em infraestrutura e transportes: 50 vagas, sendo 37 para ampla concorrência, 10 para negros e 3 para portadores de deficiência.
Sede do Dnit, em Brasília
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
As inscrições podem ser feitas das 16 horas do dia 27 de novembro até as 16 horas de 26 de dezembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  No ato, o candidato poderá optar por até três unidades de lotação por cargo.
A taxa é de R$ 120 para todos os cargos e o pagamento poderá ser feito até o dia 27 de dezembro. Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão pedir a isenção da taxa de inscrição entre os dias 27 e 29 de novembro.
O concurso contará com provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 18 de fevereiro de 2024, além de avaliação de títulos. Os testes serão realizados em dois turnos.

LEIA MAIS

Mais de 35 mil vagas abertas em 213 concursos e seleções em todo o país

Prefeitura de Alfredo Chaves abre concurso público com 320 vagas

Concurso nacional unificado: veja como se preparar para as provas

Governo federal libera edital de concurso com salário de R$ 11 mil

Justiça Federal prepara concurso com salário de R$ 13 mil e vagas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos DNIT
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?
Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados