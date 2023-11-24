Dnit libera edital com 100 vagas e salário de até R$ 12 mil

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) lançou nesta sexta-feira (24) o edital de abertura de concurso público com 100 vagas para cargos de nível superior. Também haverá a formação de cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas por todo o país.

Os postos são para o cargo de analista nas áreas administrativa e de infraestrutura e transporte. O salário é de R$ 10.249,38 e R$ 12.812,66, respectivamente. A carga horária é de 40 horas semanais. Os aprovados também contarão com auxílio-alimentação de R$ 658.

As vagas estão distribuídas da seguinte maneira:

Analista administrativo - Administração: 39 vagas, sendo 29 para ampla concorrência, 8 para negros e 2 para portadores de deficiência;

39 vagas, sendo 29 para ampla concorrência, 8 para negros e 2 para portadores de deficiência; Analista administrativo - Contabilidade: 7 vagas, sendo 5 para ampla concorrência, 1 para negros e 1 para portadores de deficiência;

7 vagas, sendo 5 para ampla concorrência, 1 para negros e 1 para portadores de deficiência; Analista adminsitrativo - Tecnologia da Informação: 4 vagas, sendo 2 para ampla concorrência, 1 para negros e 1 para portadores de deficiência;

4 vagas, sendo 2 para ampla concorrência, 1 para negros e 1 para portadores de deficiência; Analista em infraestrutura e transportes: 50 vagas, sendo 37 para ampla concorrência, 10 para negros e 3 para portadores de deficiência.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

As inscrições podem ser feitas das 16 horas do dia 27 de novembro até as 16 horas de 26 de dezembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) . No ato, o candidato poderá optar por até três unidades de lotação por cargo.

A taxa é de R$ 120 para todos os cargos e o pagamento poderá ser feito até o dia 27 de dezembro. Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão pedir a isenção da taxa de inscrição entre os dias 27 e 29 de novembro.