Dez concursos abertos no ES com salário de até R$ 10 mil

Prefeitura de Vitória abriu concurso para professores Crédito: Fábio Vicentini

Dez concursos públicos estão abertos no Espírito Santo com salário que podem chegar a R$ 10.544. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários e para todos os níveis de escolaridade.

O destaque fica por conta do processo seletivo do IBGE que tem 55 vagas temporárias no Espírito Santo. Em Vitória , são 172 vagas para professores efetivos.

As prefeituras de Vila Pavão e Santa Teresa estão com duas seleções abertas cada uma.

1 - Prefeitura de Vila Pavão

A Prefeitura de Vila Pavão vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de diversos profissionais. São vagas para candidatos com nível superior: médico ESF, carga horária de 40 horas e salários de R$ 10.544,69, mais ticket alimentação de R$ 300,00; médico clínico geral, carga horária de 20 horas e salários de R$ 6. 566,19 mais ticket alimentação de R$ 300,00 e auxiliar de enfermagem, carga horária de 40 horas e salários de R$ 998,00 mais ticket alimentação de R$ 300,00.

Inscrições: De 1º a 3 de outubro, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Aurora, 51, bairro Centro, Vila Pavão. O atendimento será das 13h às 16h.

2 - Prefeitura de Vila Pavão

A Prefeitura de Vila Pavão divulgou outro edital de processo seletivo. Desta vez, as chances são para contratar profissionais de nível superior, médio completo, ensino fundamental completo e incompleto para atuarem em diversas áreas e ainda agentes comunitários de saúde com salários que variam de R$ 998, mais ticket alimentação de R$ 300,00 a R$ 10.544,69 mais ticket alimentação de R$ 300,00.

Inscrições: De 8 a 10 de outubro no auditório do CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social), que fica na Rua Alberto Wutke, 55, bairro Ondina, Vila Pavão, das 8h às 16h.

3 - Prefeitura de Iúna

A Prefeitura de Iúna vai contratar duas engenheiros civis com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 4.816,30. Os interessados precisam ter curso superior em Engenharia Civil com o devido registro no conselho de classe.

Inscrições: até as 17h do dia 30 de setembro de 2019 através do site até as 17h do dia 30 de setembro de 2019 através do site www.iuna.es.gov.br

4 - Prefeitura de Santa Teresa

A Prefeitura de Santa Teresa, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, abriu processo seletivo para o cargo de operador de máquina agrícola. É necessário que o candidato tenha escolaridade em nível médio completo, bem como Carteira Nacional de Habilitação, categoria C, D ou E. A carga horária é de 40 horas semanais, sendo remunerado mensalmente no valor de R$ 794,77.

Inscrições: De 30 de setembro a 4 de outubro de 2019, jna Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, que fica na Avenida José Eugênio Vervloet, nº 142, Bairro Canaã. O atendimento será das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

5 - Prefeitura de Santa Teresa

A Prefeitura de Santa Teresa também divulgou edital para contratar fisioterapeuta, em jornada de 20h semanais, com remuneração equivalente a R$ 1.322,95. Os contratos terão a duração de dois anos.

Inscrições: na sede Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa, de 30 de setembro de 2019 a 4 de outubro de 2019, no horário 8h às 11h e de 12h30 às 15h30, na

6 - Prefeitura de Vitória

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória. A seleção vai preencher 172 vagas para área da Educação, além da formação de cadastro de reserva. Todas as funções serão exercidas em jornadas de 25h semanais e remuneração de R$ 2.099,41.

Inscrições: até 7 de outubro de 2019, no site até 7 de outubro de 2019, no site www.ibade.org.br . O valor da taxa de participação é de R$ 57,00.

7 - IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar 2.658 temporários para trabalhar no Censo Demográfico 2020. Do total de oportunidades, 55 são para atuar no Espírito Santo. A oferta é de 1.343 vagas são para o cargo de coordenador censitário subárea e 1.315 para agente censitário operacional. No ES, são 22 e 32 oportunidades, respectivamente. A função de agente pede nível médio e a de coordenador exige nível superior e além da carteira de habilitação a partir da categoria "B". As remunerações são de R$ 1.700 para agente censitário e R$ 3.100 para coordenador.

Inscrições: até as 14 horas do dia 15 de outubro, no site até as 14 horas do dia 15 de outubro, no site fgvprojetos.fgv.br . As taxas serão de R$ 42,50 para agente e R$ 58 para coordenador.

8 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de professor do magistério superior. A remuneração varia de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, de acordo com a titulação do candidato. Ao todo são três editais e os aprovados serão lotados no Centro de Ciências da Saúde - Departamento de Enfermagem; Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Ciências Humanas e Naturais - Departamento de Ciências Sociais.

Inscrições: até 16 de outubro, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250.

9 - Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação temporária de 150 profissionais. As chances são para agentes comunitários de saúde (100) e agentes de combate a endemias (50). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 1.250 para carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos precisam ter o ensino médio.

Inscrições: podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de outubro, pelo endereço eletrônico podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de outubro, pelo endereço eletrônico www.institutoacesso.org.br , na página do Processo Seletivo Público. A taxa de inscrição será de R$ 44 em ambos os cargos.

10 - Prefeitura de João Neiva

Estão abertas as inscrições para o concurso que vai preencher três vagas para procurador jurídico e procurador. Os contratados atuarão em regime de 20 horas semanais, referente ao salário que varia de R$ 1.876,32 a R$ 1.876,61, acrescido do ticket alimentação entre R$ 200,00 a R$ 490,23.