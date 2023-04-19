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Até R$ 8.003

DER-ES prorroga inscrições de concurso público com 46 vagas

Inscrições podem ser feitas até 2 de maio. Além das vagas imediatas, serão ofertadas outras 460 em cadastro de reserva

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 14:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 abr 2023 às 14:53
Fachada do DER-ES
Fachada do DER-ES Crédito: Divulgação/DER-ES
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) prorrogou até 2 de maio as inscrições do concurso público que visa selecionar 46 servidores. As oportunidades são para o cargo de técnico superior operacional, além de 460 para cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 8.003, além de auxílio-alimentação de R$ 300.
O atendimento aos candidatos ocorre no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet e a taxa é de R$ 90.
Para participar, o candidato deve ter concluído curso de nível superior em uma das seguintes áreas: Engenharia Florestal, Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Elétrica, Civil, Arquitetura, entre outras opções.
Os candidatos aprovados serão alocados para trabalhar nas superintendências do departamento, localizadas em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vila Velha, e também na sede do departamento, localizada em Vitória.
Confira as vagas ofertadas
  • Obras e Serviços de Edificações: 12 vagas
  • Obras e Serviços de Infraestrutura Rodoviária: 24 vagas
  • Mecânica – Edificações e climatização: 1 vaga
  • Eletricidade – Edificações: 2 vagas
  • Avaliação Imobiliária Urbana: 1 vaga
  • Avaliação Imobiliária Rural: 1 vaga
  • Meio Ambiente: 1 vaga
  • Meio Biótico – Fauna e Flora: 1 vaga
  • Segurança no Trabalho (obras e serviços): 1 vaga
  • Obras de Arte Especiais: 2 vagas
DER-ES prorroga inscrições de concurso público com 46 vagas

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