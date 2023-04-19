DER-ES prorroga inscrições de concurso público com 46 vagas

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) prorrogou até 2 de maio as inscrições do concurso público que visa selecionar 46 servidores. As oportunidades são para o cargo de técnico superior operacional, além de 460 para cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 8.003, além de auxílio-alimentação de R$ 300.